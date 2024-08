Black Myth: Wukong – Patch 1.08 bringt willkommene Anpassungen

Neben den technischen Verbesserungen gab es auch zahlreiche Anpassungen im Bereich der Übersetzungen und Texte. So wurden einige Textfehler in der chinesischen Sprache behoben, Übersetzungen für Porträts, Songtitel und Texte in der Musikbibliothek in mehreren Sprachen hinzugefügt und bestehende Übersetzungen optimiert. Auch die Übersetzung von Talenten, Ausrüstung und Inventar wurde in mehreren Sprachen verbessert, ebenso wie das Layout der Untertitel und die Tipps zum Ladebildschirm.

Ein weiterer wichtiger Fix betrifft den „Destined One“, den Hauptcharakter des Spiels. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem dieser bei der Ausführung von „Whirling Thrusts in Thrust Stance“ stecken bleiben und nicht mehr reagieren konnte. Zusätzlich wurde ein Problem gelöst, bei dem der Destined One im sechsten Kapitel die Haltung nicht richtig wechseln konnte.

Auch das Balancing wurde angepasst: Die Statistiken des Yaoguai-Königs „Captain Wise-Voice“ wurden leicht reduziert, was zu einem ausgewogeneren Kampferlebnis führt. Zudem wurde ein Problem behoben, bei dem der Angriff des Lesser Yaoguai „Lantern Warden“ im Pagoda Realm Spieler gegen Wände stoßen konnte, was zuvor zu unfairen und frustrierenden Situationen führte.

In Bezug auf das Verhalten von Feinden wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Gegner in ihrer Bewegung stecken bleiben konnten. Diese Korrektur sorgt für ein flüssigeres Gameplay und verhindert, dass Spieler auf unerwartete und frustrierende Situationen stoßen.

Besonders hervorzuheben ist die Behebung eines Fehlers, bei dem sich Haare im Spiel unnatürlich dehnten. Dies trug oft zu einem unfreiwillig komischen, aber störenden Effekt bei, der die Immersion beeinträchtigte. In Zusammenhang mit diesem Problem wurden auch die Haareffekte für den Yaoguai-König „Lingxuzi“ optimiert, was zu einer realistischeren und ästhetisch ansprechenderen Darstellung führt.

