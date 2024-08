Pneumata: Release-Termin zum Survival-Horror bestätigt

Perp Games und Deadbolt Interactive können heute das Release-Datum zum Survival-Horror-Game „Pneumata“ in diesem August bestätigen.

In diesem psychologischen und kosmischen Horror-Spiel verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Parallelwelten, was den Spieler ständig hinterfragen lässt, was echt ist und was nicht. Die surreale Atmosphäre wird durch eine dichte Erzählung unterstützt, die zunehmend die Trennung von Realität und Wahnvorstellungen auflöst. Auf der Suche nach Antworten wird der Spieler in eine unheimliche Welt hineingezogen, in der das Verständnis für Raum und Zeit langsam zerfällt.

„Das Spiel“Pneumata“ bietet echten Survival-Horror, bei dem der Spieler gezwungen ist, nach begrenzten Waffen und Vorräten zu suchen, um zu überleben. Hier steht der nackte Überlebensinstinkt im Vordergrund. Man muss entscheiden, wann es klüger ist zu kämpfen und wann es besser ist, sich zu verstecken oder davonzulaufen. Dabei steht die ständige Bedrohung im Raum, dass jede falsche Entscheidung die letzte sein könnte.

„Pneumata wird von vielen Medien positiv mit der Resident Evil-Reihe verglichen und ist ein psychologischer Survival-Horror, der von einem Einzelentwickler erdacht, entworfen und entwickelt wurde. Dieses bemerkenswerte „Leidenschaftsprojekt“ schöpft aus seiner Liebe zu und seiner Erfahrung beim Spielen vieler verschiedener Horrorspiele im Laufe der Jahre.“

Horror trifft auf Detektiv-Skills

Eine zentrale Aufgabe ist die Untersuchung von Tatorten, bei denen der Spieler Hinweise und Beweise sammelt, um eine Serie brutaler Morde aufzuklären. Die düstere Atmosphäre wird durch die Erkundung eines realistisch gestalteten, düsteren Apartmentgebäudes verstärkt, in dem jede Ecke potenziell ein neues Geheimnis oder eine neue Gefahr birgt. Versteckte Bereiche und alternative Wege erfordern eine gründliche Untersuchung und belohnen den Spieler mit tiefergehenden Einblicken in die mysteriöse Handlung.

Die vielfältige KI der Gegner sorgt indes dafür, dass die Bedrohungen unvorhersehbar sind. Die Wesen nutzen ihre Umgebung, um den Spieler zu überraschen, zu überlisten oder abzulenken. Dies verstärkt das Gefühl der ständigen Bedrohung und der Hilflosigkeit, während man sich tiefer in den unheimlichen Komplex wagt.

„Pneumata“ erscheint am 20. August für PS5, Xbox Series X|S und PC in digitaler Form. Die physische Version folgt am 13. September 2024.