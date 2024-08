SYNDUALITY: Bandai Namco kündigt überraschend Closed Network Test an

„SYNDUALITY: Echo of Ada“ wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein und verspricht ein packendes Abenteuer in einer postapokalyptischen Welt voller Gefahren und Geheimnisse.

Der Closed Network Test findet vom 13. September ab 0:00 Uhr bis 09:00 Uhr am 16. September statt. In diesem Zeitraum können die Spielenden in die Rolle von Drifters schlüpfen, die an Bord ihrer Cradlecoffin auf der Suche nach AO-Kristallen, einer wertvollen Ressource, sind. Dabei versuchen sie, das Geheimnis um Amasia zu lüften. Unterstützt werden sie von einem Magus, einem KI-Begleiter, der den Spielenden bei ihren gefährlichen Missionen zur Seite steht. Auf ihrer Reise müssen sie sich gegen Monster und andere feindliche Spielende behaupten.

Es ist schon eine Weile her, dass Bandai Namco über ihren Sci-Fi-Shooter „SYNDUALITY“ gesprochen hat. Jetzt steht überraschend ein Network Test an, um die Verbesserungen aus der vorherigen Closed Beta zu testen.

