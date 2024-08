Sword Art Online: Fractured Daydream – Open Network Test findet im September statt

Vom 21. bis zum 23. September 2024 findet der Open Network Test (ONT) für das kommende Spiel „Sword Art Online: Fractured Daydream“ statt, den Bandai Namco angekündigt hat.

Fans der beliebten Anime- und Spiele-Reihe können an diesem Wochenende erstmals in die Welt des neuen Titels eintauchen. Der Test wird auf mehreren Plattformen zugänglich sein, darunter die PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und der PC via Steam.

Das bietet der Open Network Test im neuen Sword Art Online

Der Open Network Test bietet eine spannende Gelegenheit, das Gameplay von „Sword Art Online: Fractured Daydream“ aus erster Hand zu erleben. In diesem Test haben die Spieler die Möglichkeit, die virtuelle Welt zu erkunden und sich in intensiven Kämpfen zu beweisen. Dabei können sie sich in epischen Schlachten mit bis zu 20 anderen Spielern messen und gegen ikonische Gegner wie den Skull Reaper und den Schwertgolem antreten.

Zur Verfügung stehen außerdem verschiedene Rollen von neun ausgewählten Charakteren aus dem Sword Art Online-Franchise, darunter:

KÄMPFER : Kirito und Asuna, die als DPS-Charaktere (Damage per Second) durch ihre Vielseitigkeit und Ausgewogenheit bestechen. Sie sind sowohl im Nahkampf als auch im Umgang mit Spezialfähigkeiten stark.

: Kirito und Asuna, die als DPS-Charaktere (Damage per Second) durch ihre Vielseitigkeit und Ausgewogenheit bestechen. Sie sind sowohl im Nahkampf als auch im Umgang mit Spezialfähigkeiten stark. TANK : Agil, der mit seiner Fähigkeit, Angriffe auf sich zu lenken und seine Verbündeten zu schützen, eine wichtige Rolle im Team einnimmt.

: Agil, der mit seiner Fähigkeit, Angriffe auf sich zu lenken und seine Verbündeten zu schützen, eine wichtige Rolle im Team einnimmt. SCHURKE : Agor und LLENN, die durch ihre Agilität und hohe Angriffsstärke die Gegner verwirren und gezielte Angriffe durchführen.

: Agor und LLENN, die durch ihre Agilität und hohe Angriffsstärke die Gegner verwirren und gezielte Angriffe durchführen. MAGIER : Oberon, der mit seinen Zaubern Anomalien auf dem Schlachtfeld erschafft und so das Kampfgeschehen manipuliert.

: Oberon, der mit seinen Zaubern Anomalien auf dem Schlachtfeld erschafft und so das Kampfgeschehen manipuliert. RANGER : Sinon und Fukaziroh, die Experten im Umgang mit Fernangriffen sind und aus der Distanz großen Schaden anrichten können.

: Sinon und Fukaziroh, die Experten im Umgang mit Fernangriffen sind und aus der Distanz großen Schaden anrichten können. SUPPORTER: Leafa, die ihre Teammitglieder durch magische Buffs und Heilfähigkeiten unterstützt und so das Überleben des Teams sichert.

Ein besonderes Highlight des Open Network Tests ist die Möglichkeit, Ausrüstung, die während des Tests erworben wurde, in die Vollversion von „Sword Art Online: Fractured Daydream“ zu übernehmen. Dies umfasst Waffen und Zubehör, die im finalen Spiel weiterverwendet werden können, was einen zusätzlichen Anreiz für die Teilnahme am ONT bietet.

Zeitfenster beachten: Der Test ist in zwei Zeitfenster unterteilt: Am Samstag, den 21. September von 04:00 Uhr bis Sonntag, den 22. September um 04:00 Uhr sowie am Sonntag, den 22. September von 08:00 Uhr bis Montag, den 23. September um 05:00 Uhr. Diese Zeiträume bieten den Spielern genügend Gelegenheit, die verschiedenen Aspekte des Spiels ausgiebig zu testen.

„Sword Art Online: Fractured Daydream“ erscheint final am 04. Oktober für PS5, Xbox Series X|S, Switch und PC.