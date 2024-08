Fallout 5: So steht es derzeit um das Projekt

Die Welt von „Fallout“ hat in letzter Zeit sowohl auf dem Bildschirm als auch in den Spielecharts neue Höhen erreicht. Nach dem überwältigenden Erfolg von Amazons „Fallout“-TV-Serie hat eine Welle der Begeisterung nicht nur die Fangemeinde der Videospiele erfasst, sondern auch viele neue Spieler angelockt. Besonders die letzten Veröffentlichungen, wie „Fallout 4“ und „Fallout 76“, erlebten einen regelrechten Boom, während die Fans sehnsüchtig auf ein neues Hauptspiel warten: „Fallout 5“!

Bethesdas Todd Howard ist sich dieser Situation bewusst und hat zum aktuellen Stand von „Fallout 5“ geäußert. Gleichzeitig warnt er jedoch davor, dass eine überstürzte Entwicklung eines neuen Spiels keine Option sei. Er betonte, dass Qualität vor Quantität stehen müsse, und man sich die nötige Zeit nehmen werde, um den Fans das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten.

Hält Fallout 76 die Entwicklung von Fallout 5 zurück?

Einige Fans äußerten Bedenken, dass die fortlaufende Entwicklung und Pflege von „Fallout 76“ möglicherweise die Ressourcen für ein potenzielles „Fallout 5“ zurückhalten könnte. Diese Sorgen wurden jedoch von Jon Rush, dem Creative Director bei Bethesda, in einem Interview mit TheGamer ausgeräumt. Er erklärte, dass „Fallout 76“ keineswegs die Entwicklung von „Fallout 5“ behindere. Vielmehr könne das, was in „Fallout 76“ gelernt und entwickelt werde, dazu beitragen, dass ein zukünftiger Titel noch besser und eindrucksvoller werde. „Fallout 76 hält nichts zurück“, versicherte Rush.

Während die Gerüchteküche um „Fallout 5“ weiterhin brodelt, bereitet sich „Fallout 76“ auf die nächste Saison vor. Mit der am 3. September startenden Staffel 18, „Milepost Zero – Country Road“, erwarten die Spieler neue Belohnungen, angepasste Schadensmechaniken für Feuer- und Giftschäden, ein überarbeitetes legendäres Handwerkssystem und eine neue „Best-Builds“-Mechanik für CAMPs.

Neben den offiziellen Spielen machte kürzlich auch die Modding-Community mit „Fallout: London“ auf sich aufmerksam, eine umfangreiche Modifikation für „Fallout 4“, die im vergangenen Monat veröffentlicht wurde. Die Mod, die eine komplett neue Spielwelt in London erschafft, wurde unter anderem zum am schnellsten eingelösten Titel. Der Erfolg des Fallout-Franchise insgesamt sorgt in des dafür, dass die Produktions-Pipeline der verschiedenen Projekte schneller an Fahrt gewinnt, wie Bethesda durchblicken ließ.