Deal-Tipp: PS5 Slim Disc Edition derzeit für nur 439 EUR im Sale

Die PS5 Slim ist das aktuelle Modell der Konsole und zeichnet sich vor allem durch einen kleineren Formfaktor, eine optimierte Kühlung und einen größeren SSD-Speicher aus. Sony spricht hier von ca. 30%, um die die PS5 geschrumpft ist. Zudem kann bei der Digital Edition die separat erhältliche Festplatte nachgerüstet werden. Praktisch ist auch der zweite USB-Typ-C-Anschluss an der Vorderseite der Konsole, an den alle bisherigen zusätzlichen SSDs passen.

Möglich macht dies die aktuelle Ebay-Aktion , die einen spontanen Rabatt von 50 Euro auf Unterhaltungselektronik gewährt. In Kombination mit dem ohnehin schon günstigen Angebot der PS5 Slim von SBDirect ergibt sich so dieses tolle Angebot. Der Händler ist vor allem für seine immer wiederkehrenden Angebote im Gaming-Bereich bekannt. Das Angebot ist bis zum 11. September 2024 gültig.

Bevor Sony später in diesem Jahr die PS5 Pro an den Start bringt, lässt sich aktuell bei der PS5 Slim wieder ordentlich sparen. Das aktuelle Disc Edition Modell gibt es momentan für nur 439 EUR und somit weit unter dem UVP.

