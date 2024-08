Capcom-Legende Itsuno verlässt das Unternehmen nach 30 Jahren

Der langjährige Capcom-Veteran Hideaki Itsuno hat angekündigt, das Unternehmen nach über 30 Jahren zu verlassen. Itsuno hat an Marken wie „Dragon’s Dogma“, „Devil May Cry“ und weiteren mitgewirkt.

In einer am 30. August 2024 auf der Plattform X veröffentlichten Erklärung bedankte sich der erfahrene Entwickler bei den Fans für ihre anhaltende Unterstützung. Nach über 3 Jahrzehnten ist allerdings Schluss bei dem japanischen Publisher, der sich neuen Aufgaben widmen möchte.

„Ende August 2024 werde ich Capcom nach 30 Jahren und 5 Monaten verlassen“, schrieb Itsuno. „Vielen Dank für Ihre langjährige Unterstützung der Spiele und Charaktere, für die ich verantwortlich war. Ich hoffe, Sie werden die Spiele und Charaktere von Capcom weiterhin unterstützen.“

Itsuno wird weiterhin Spiele entwickeln

Itsuno teilte weiter mit, dass er ab September 2024 an einem neuen Spiel in einer neuen Umgebung arbeiten werde. Er drückte seine Hoffnung aus, weiterhin unterhaltsame und schöne Spiele zu entwickeln, die genauso unvergesslich oder sogar noch unvergesslicher sind als seine bisherigen Werke. „Bitte bleiben Sie dran für meine nächste Kreation“, fügte er hinzu.

Itsuno blickt auf eine beeindruckende Karriere bei Capcom zurück, die sich über drei Jahrzehnte erstreckt. In dieser Zeit war er Regisseur von beliebten Spielen wie Power Stone, Devil May Cry 3, Devil May Cry 4 und Devil May Cry 5. Zudem war er maßgeblich an der Entwicklung von Dragon’s Dogma und dessen Nachfolger beteiligt. Neben diesen Projekten hat Itsuno auch eine Vielzahl anderer Capcom-Spiele produziert und war somit maßgeblich an der Gestaltung einiger der bekanntesten Franchise-Titel des Unternehmens beteiligt.

Sein Weggang markiert das Ende einer Ära bei Capcom, hinterlässt aber auch Spannung und Neugierde auf seine zukünftigen Projekte. Fans und Branchenkenner werden gespannt darauf sein, welche kreativen Meisterwerke Itsuno in seiner neuen Rolle hervorbringen wird.