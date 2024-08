Streaming-Night mit ‚TheHeigou‘: Star Wars Outlaws und CoD: Black Ops 6 ab 21 Uhr

Heute Abend sind gleich zwei aktuelle Titel an der Reihe, zum einen Star Wars Outlaws ( PlayFront Review ) und ein Blick auf die Call of Duty: Black Ops 6 BETA, die seit gestern für Vorbesteller verfügbar ist. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet und dabei seid! Um 21 Uhr geht es los!

Wir planen auch in Zukunft bei Gelegenheiten Streams dieser Art, um euch aktuelle Spiele und Klassiker vorzustellen, das alles in einer gemütlichen Talk-Runde, um gemeinsam das Wochenende zu genießen. Vorbeischauen lohnt sich also!

