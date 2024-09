Diablo IV: Vessel of Hatred bringt grundlegende Änderungen am Spiel – PTR in Kürze

Weitere Details zum PTR, der vom 4. bis 11. September verfügbar ist, lässt sich auf dem offiziellen Blog nachlesen. Diablo IV: Vessel of Hatred erscheint offiziell am 08. Oktober 2024.

Abgerundet wird das Update durch das neue Gruppenfinder-Tool, das es Spieler ermöglicht, die richtigen Verbündeten für verschiedene Aktivitäten in Sanktuario zu finden. Der Gruppenfinder erleichtert die Suche nach Gruppen für Alptraum-Dungeons, die Dunkle Zitadelle und Endspielbosse, was das Spiel für viele zugänglicher und kooperativer gestaltet.

Das Paragon-System selbst wurde ebenfalls überarbeitet: Die verdienten Paragonpunkte sind jetzt an die Realmstufe und nicht mehr an die individuelle Charakterstufe gebunden. Diese Änderung bedeutet, dass die Paragonpunkte auf alle Charaktere desselben Realms verteilt werden. Um dieses neue System zu unterstützen, wurden verschiedene Anpassungen an der Stufenreise, den Werten und den Monsterstufen vorgenommen, darunter auch Vereinfachungen in den Zahlen und Werten.

