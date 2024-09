PS5 Pro – Sony kündigt technische Präsentation an

Die Präsentation wird am 10. September 2024 live auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation gestreamt. Den entsprechenden Stream haben wir bereits unterhalb dieser Zeilen eingebunden und erinnern auch noch einmal rechtzeitig daran. Zuschauer können das Event um 17:00 Uhr deutscher Zeit (8:00 Uhr PT / 11:00 Uhr ET / 16:00 Uhr BST) auf Englisch verfolgen.

Cerny ist bekannt für seine tiefen Einblicke in die Hardware-Architektur und wird die Präsentation leiten, die etwa neun Minuten dauern soll. Laut dem offiziellen PlayStation Blog wird sich die Präsentation auf die PS5 sowie auf die neuesten Innovationen in der Gaming-Technologie konzentrieren. Dies hat in den letzten Tagen die Gerüchte über die PS5 Pro weiter angeheizt und angesichts der zunehmenden Spekulationen in der Gaming-Community bleibt wenig Raum für andere mögliche Ankündigungen.

