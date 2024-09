Die PS5 Pro wurde offenbar in Rekordzeit entwickelt

Sony bereitet sich darauf vor, am heutigen Nachmittag die PS5 Pro offiziell vorzustellen. Die sogenannte technische Präsentation der PS5 Pro wird von niemand Geringerem als Mark Cerny, dem leitenden Architekten der letzten beiden Sony-Konsolengenerationen, geleitet. Das kommende Mid-Gen-Refesh entstand derweil wohl in einer Rekordzeit von nur 19 Monaten.

Cerny ist dafür bekannt, innovative Hardware-Designs zu entwickeln, die die Gaming-Erfahrung auf ein neues Level heben, der somit als Schlüsselfigur in der Welt der Sony-Konsolen gilt. Mit der innovativen Hardware-Architektur der PS4, PS4 Pro, PS5 sowie der PS Vita konnte er sich über die Jahre einen hervorragenden Ruf erarbeiten, die die Schwierigkeiten bei der Einführung der PS3 schnell vergessen ließen und Sony wieder an die Spitze des Konsolen-Gamings brachten. Cernys Fähigkeit, Hardware so zu gestalten, dass sie die Bedürfnisse der Entwickler und Spieler gleichermaßen erfüllt, hat ihn zu einem der bedeutendsten Köpfe der Branche gemacht.

Insider zollen Cerny ihre Anerkennung

Der Insider Tom Henderson, bekannt für seine zuverlässigen Informationen aus der Gaming-Welt, äußerte sich ebenfalls lobend über Cerny und das Team hinter der PS5 Pro. Henderson, der als einer der Ersten von der Mid-Gen-Konsole berichtete, betonte, wie beeindruckend die Zusammenarbeit und die Termintreue des Teams seien. „Vom Prototyping bis zur Veröffentlichung haben Mark Cerny und das PlayStation-Hardware-Team insgesamt 19 Monate gebraucht, und sie haben keinen einzigen Termin verpasst. Eine beeindruckende Leistung“, erklärte Henderson auf seinem X-Account, der offenbar bereits das Launch-Fenster der Konsole kennt.

Fans von PlayStation kommen am heutigen Nachmittag in den Genuss der PS5 Pro, über die Cerny in einer 9-minütigen Präsentation sprechen wird. Noch ist unklar, ob es dabei um rein technische Aspekte geht oder auch die finalen Launch-Details genannt werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die eigentliche Enthüllung der PS5 Pro in einem gesonderten Blog Post von Sony stattfinden wird, einschließlich Termin und Preis. So ähnlich ist Sony damals mit der PS5 ebenfalls verfahren. Ferner wird spekuliert, dass in Kürze ein „State of Play“-Event ansteht, bei dem die ersten Spiele für die PS5 Pro gezeigt werden, die die verbesserte Hardware der PS5 Pro optimal nutzen.

Der potenzielle Launch der PS5 Pro wird im November vermutet, für den sich Entwickler bereits in Stellung bringen. Berichten zufolge müssen alle veröffentlichten Spiele ab Mitte September die PS5 Pro in irgendeiner Form unterstützen.