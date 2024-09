Retrieval: Cineastischer Horror-Titel für PS5 Pro bestätigt

Kurz nach der Gamescom-Premiere im August hat 333 Studios bekannt gegeben, dass ihr cineastischer Horrortitel „Retrieval“ die PS5 Pro unterstützen wird, um die bestmögliche Erfahrung zu bieten. In einer kleinen Vorschau verrät der Entwickler, worin sich die PS5 Pro-Version unterscheidet.

Nachdem Sony die PS5 Pro offiziell vorgestellt hatte, bestätigte der in Barcelona ansässige Entwickler einige der technischen Verbesserungen, die Spieler auf der leistungsfähigeren Konsole erwarten können. Bereits auf der PS5 hat „Retrieval“ durch seine intensive Atmosphäre und die beeindruckenden Grafiken überzeugt, aber die Pro-Version hebt das Erlebnis auf ein neues Level.

Retrieval nutzt KI-Upscaling PSSR

Eine der größten Veränderungen betrifft die Grafikqualität. Dank der eigens für Sony entwickelten PSSR-Technologie werden Spieler eine deutlich höhere Auflösung und schärfere Details in den Umgebungen genießen können. Auch Raytracing-Reflexionen, die für realistische Licht- und Schattenspiele sorgen, werden auf der PS5 Pro mit höherer Präzision und Tiefe dargestellt.

Ein weiteres Highlight ist die gesteigerte Performance in Bezug auf die Bildrate. Während die PS5 schon solide Ergebnisse liefert, wird die Pro-Version von „Retrieval“ mit stabileren und höheren Bildraten aufwarten, was ein flüssigeres Spielerlebnis und eine präzisere Steuerung ermöglicht. Dies wird besonders in actionreichen Szenen für eine intensivere Immersion sorgen. Um den Unterschied zwischen den Versionen zu verdeutlichen, hat 333 Studios bereits einen ersten Vergleich in Form von Screenshots veröffentlicht. Die Bilder zeigen deutlich, wie viel Detailreichtum und visuelle Tiefe die PS5 Pro in das Spiel bringt.

Retrieval unterstützt offiziell die PS5 Pro

In „Retrieval“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Hana Loshe, der mutigen Anführerin eines Forschungsteams. Nach einer Notlandung auf dem abgelegenen Planeten Ryhalian, finden sich Hana und ihr Team in einer geheimnisvollen, retro-futuristischen Basis wieder. Die düstere und verwüstete Welt birgt nicht nur gnadenlose Herausforderungen, sondern auch bedrohliche Feinde, denen sich die Spieler stellen müssen, um zu überleben.

Das Spiel besticht durch seine fesselnde Handlung, in der Themen wie Freundschaft, Loyalität und Horror im Mittelpunkt stehen. Retrieval kombiniert filmreife Erzählungen mit immersiver Technologie und bietet dabei eine tiefgehende Charakterentwicklung. Während die Spieler die dunklen Geheimnisse von Ryhalian entdecken, erwarten sie unerwartete Wendungen, die die Spannung bis zum letzten Moment aufrechterhalten.