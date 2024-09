Horizon Zero Dawn Remastered für PS5 und PC gesichtet

Es wird erwartet, dass die offizielle Ankündigung von „Horizon Zero Dawn Remastered“ im Rahmen eines State of Play-Events noch im September erfolgt. Zuletzt hieß es von diesem, dass vor allem Third-Party-Publisher dort ihre Spiele für die PS5 Pro präsentieren werden.

Von der ESRB selbst gibt es bislang nur wenig neue Informationen, außer einer kurzen Zusammenfassung der Inhalte, die zu der Altersfreigabe geführt haben. In den Spieltexten und Audio-Dateien finden sich Bezüge zu fiktiven Drogen, Überdosierungen und ähnlichen Themen. So heißt es unter anderem: „… ich bin einem Händler begegnet, der Razorwing für acht Dollar verkauft hat“ und „Ich war ein paar Tage high und habe dann eine Überdosis Overcast genommen.“ Zudem wird das Wort „Shi….“ in Dialogen verwendet.

Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte , dass Sony und Guerilla Games an einer Neuauflage des erfolgreichen Action-Rollenspiels „Horizon Zero Dawn“ arbeiten. Nun gibt es handfeste Hinweise: Bei der amerikanischen Entertainment Software Rating Board ( ESRB ) wurde eine Remastered-Version des Spiels für die PlayStation 5 und den PC gesichtet.

