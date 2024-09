State of Play: Insider bringt neue Präsentation ins Spiel

Der nächste State of Play von PlayStation ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, das seit Wochen in der Gaming-Community heiß diskutiert wird. Nun haben Insider neue Hinweise geliefert, die darauf hindeuten, dass die Präsentation definitiv im September stattfinden wird, ein Zeitraum, der bereits zuvor immer wieder genannt wurde.

In der aktuellen Ausgabe von Game Mess Mornings äußerte sich der renommierte Journalist Jeff Grubb dazu und gab an, dass das Event „in etwa 12 Tagen“ stattfinden soll. Ein genaues Datum nannte er zwar nicht, fügte jedoch hinzu, dass Sonys Pläne sich bis dahin noch ändern könnten. Die klassische Absicherung könnte man meinen.

State of Play zur Tokyo Game Show?

Sollte es bei den genannten 12 Tagen bleiben, wäre der Termin voraussichtlich in den Tagen vor der Tokyo Game Show 2024, bei der PlayStation ebenfalls vertreten sein wird. Unter anderem wurde der 19. September in diesem Zusammenhang in den Raum geworfen. Die offizielle Ankündigung einer State of Play-Präsentation findet erfahrungsgemäß recht kurzfristig statt.

Grubb erklärte weiter: „Ich habe bereits gesagt, dass die State of Play später in diesem Monat kommt. Es wird wahrscheinlich in etwa 12 Tagen soweit sein.“ Er wies zudem darauf hin, dass es sich um ein „State of Play“ und nicht um ein größeres „PlayStation Showcase“ handelt.

PlayStation könnte auch in diesem Jahr im September ein Event abhalten, doch es bleibt unklar, ob Insider wirklich über konkrete Informationen verfügen oder lediglich spekulieren. Mit dem näher rückenden Termin und der Tatsache, dass in der Vergangenheit ähnliche Ereignisse zu dieser Zeit stattfanden, steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass Vorhersagen zutreffen.

Die letzten Jahre zeigen ein klares Muster: Sony hat stets im September ein State of Play oder ein vergleichbares Event organisiert. Das hat in der Gaming-Community Erwartungen geweckt, die sich auch dieses Jahr fortsetzen. Die Tradition, gepaart mit den bisherigen Indizien, spricht jedenfalls stark dafür, dass es im September wieder eine spannende Präsentation geben wird.

PS5 Pro im Fokus?

Die Inhalte des nächsten State of Play könnten eine zentrale Rolle dabei spielen, das Interesse an der PS5 Pro zu steigern. Experten vermuten, dass vor allem Third-Party-Entwickler neue Spiele für die kürzlich angekündigte Konsole vorstellen werden. Bisher beschränkten sich die Ankündigungen auf die PS5 Pro Hardware und einige wenige Titel, die jedoch nicht im Detail gezeigt wurden. Diese Zurückhaltung hat Sony Kritik eingebracht, da es den Spielern an überzeugenden Gründen fehlt, auf die PS5 Pro umzusteigen.

Ein möglicher Zeitpunkt für die Präsentation könnte kurz vor dem Start der PS5 Pro Vorbestellung am 26. September liegen. Dieser Termin wird als Hinweis dafür gesehen, dass Sony bis dahin ein neues State of Play plant. Mit der Vorstellung von exklusiven Spielen oder verbesserten Features könnte Sony die Begeisterung der Spieler für die PS5 Pro weiter anheizen und die Verkaufszahlen beflügeln.