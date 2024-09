Krise bei Annapurna Interactive: Alle Mitarbeiter haben geschlossen gekündigt

Ein Sprecher von Annapurna Interactive bestätigte gegenüber Bloomberg, dass die Trennung des Unternehmens in Betracht gezogen wurde, aber aufgrund der Uneinigkeiten zwischen den Parteien nicht zustande kam. Trotz des massiven Mitarbeiterverlusts wird betont, dass das Unternehmen weiterhin funktionstüchtig bleibt. Ellison erklärte, dass der Fokus des Unternehmens nun darauf liege, die bestehenden Projekte zu unterstützen und den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. Außerdem unterstrich sie das Bestreben, die interaktive und lineare Erzählkunst in verschiedenen Medienformaten weiterzuentwickeln.

