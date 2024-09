Final Fantasy VII Remake & Final Fantasy 16: Exkusivität hat den Umsätzen massiv geschadet

Diese Umstellung könnte ein entscheidender Schritt sein, um die künftigen Gewinne von Square Enix zu sichern und gleichzeitig die Reichweite ihrer Spiele zu erweitern. Besonders die „Final Fantasy“-Reihe, die weltweit eine große Fangemeinde hat, könnte von einer breiteren Verfügbarkeit profitieren und so die finanziellen Erwartungen des Unternehmens in den kommenden Jahren besser erfüllen.

Seitdem hat Square Enix Schritte unternommen, um diesen Fehler zu korrigieren. So wurde „Final Fantasy XVI“ mittlerweile auch auf dem PC veröffentlicht, und es wird erwartet, dass „Final Fantasy VII Rebirth“ folgen wird. Bereits der erste Teil der „Final Fantasy VII Remake“-Trilogie wurde nach seiner ursprünglichen Exklusivität für die PlayStation schließlich für den PC freigegeben, was eine breitere Spielerschaft ansprach und die Verkaufszahlen steigerte.

Ein zentraler Punkt, der in der Diskussion aufkam, war die Exklusivität der Spiele für die PS5. „Final Fantasy XVI“ und „Final Fantasy VII Rebirth“ wurden zunächst nur für Sonys Plattform veröffentlicht, was möglicherweise potenzielle Einnahmequellen auf anderen Konsolen wie der Xbox Series X/S oder dem PC begrenzte. Einige Experten argumentieren, dass Square Enix durch die Entscheidung, die Spiele nicht gleich zu Beginn auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen, Umsatzpotenziale verschenkt habe.

Ein Branchenanalyst, Daniel Ahmad von Niko Partners , wies darauf hin, dass Square Enix in diesem Fall mit seiner Einschätzung nicht übermäßig pessimistisch sei. Ahmad erklärte, dass beide Spiele im Vergleich zu früheren Titeln der Reihe deutlich schlechter abgeschnitten hätten, was ein seltenes Eingeständnis von Square Enix sei.

„Trotz der Veröffentlichung von Foamstars und Final Fantasy VII Rebirth im vierten Quartal waren die anfänglichen Verkäufe nicht so stark wie erwartet“, heißt es in der Erklärung von Square Enix. Diese Aussage spiegelt eine wiederkehrende Herausforderung wider, der das Unternehmen in den letzten Jahren ausgesetzt war: Trotz großer Investitionen und hoher Erwartungen schnitten einige ihrer bedeutendsten Titel unter den Erwartungen ab.

