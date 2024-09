Große Final Fantasy-Offensive auf Xbox steht bald an – Gerücht

Es wird spekuliert, dass Microsoft möglicherweise während ihrer Präsentation auf der diesjährigen Tokyo Game Show vom 26. bis 29. September entsprechende Ankündigungen vornehmen könnte. Besonders im Fokus steht dabei die Final Fantasy VII Remake-Trilogie. Corden zufolge hat Sony die Exklusivrechte für diese Trilogie noch nicht vollständig gesichert und somit eine Xbox-Veröffentlichung in naher Zukunft möglich gemacht. Da der dritte und letzte Teil der Trilogie bisher nicht veröffentlicht wurde, ist es jedoch wahrscheinlich, dass Square Enix bis zum Abschluss der gesamten Reihe warten wird, bevor sie einen Port für Xbox in Betracht ziehen.

Diese umfassen die Final Fantasy VII Remake-Trilogie, Final Fantasy XVI und die Final Fantasy Pixel Remasters, die laut Gerüchten in Zukunft für Xbox-Konsolen erscheinen. Darüber wurde in einer kürzlichen Episode des Xbox Two-Podcasts von Jez Corden von Windows Central diskutiert. Corden äußerte darin, dass es Pläne gebe, die beliebten Titel der Final Fantasy-Reihe auf Xbox zu veröffentlichen, auch wenn das erst einmal sehr pauschal klingt. Konkrete Veröffentlichungstermine konnte er zwar nicht nennen, Square Enix selbst bekräftigte allerdings erst im August, dass diese Pläne nicht ganz abwegig sind und eine Expansion des Final Fantasy-Franchise ansteht.

