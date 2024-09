Astro Bot Limited Edition Controller: Ein Must-Have für PlayStation-Fans – Fotostrecke

In diesen Tagen begeistert nicht nur „Astro Bot“ für die PS5 die Gamer, Sony hat mit dem limitierten Astro Bot DualSense Controller auch gleich das passende Accessoire geliefert, um den Release auf ganz besondere Weise zu feiern. Ein echter Hingucker und ein Must-Have für jeden PlayStation-Fan.

Der Astro Bot DualSense Controller ist weit mehr als nur ein gewöhnlicher Controller. Mit seiner speziellen Farbgebung in Weiß und Blau repräsentiert er die Markenidentität von PlayStation auf höchstem Niveau – genau so, wie das ikonische Grün für Xbox oder das markante Rot für Nintendo steht. Der erste Blick auf das Design offenbart eine Reihe von Details, die den Controller absolut einzigartig machen: Die weißen Thumbsticks, die eisblauen Symbole auf den Tasten und die coolen Sci-Fi-Linien, die das Gehäuse zieren, schaffen einen futuristischen Look, der auf ganzer Linie begeistert. Sony hat damit sein Versprechen eingelöst, die PlayStation 5 zu einer der anpassbarsten PlayStation aller Zeiten zu machen, und der Controller ist ein wichtiger Bestandteil dieser Vision.

Der Astro Bot Controller repräsentiert PlayStation in allen Facetten

Ein Highlight des Designs sind ohne Zweifel die Astro-Augen auf dem Touchpad. Diese verleihen dem Controller eine unverwechselbare Identität und heben ihn optisch von den bisherigen Versionen ab. Besonders das metallische Blau an den Seiten sorgt für einen interessanten Kontrast und erweckt den Controller fast zum Leben. Auf der Rückseite bleibt Sony dem klassischen Weiß treu, jedoch mit einem Twist: Die ikonischen Mikro-PlayStation-Symbole auf den Griffen sorgen nicht nur für ein angenehmes Gefühl in den Händen, sondern unterstreichen auch die Verbindung zu der PlayStation-Welt. Ein dezentes Astro Bot-Logo rundet das Design ab und lässt Fans des Spiels noch mehr in die Welt von Astro eintauchen.

Doch das wohl spannendste Feature dieses Controllers ist seine Integration in das Spiel selbst. In „Astro Bot“ gibt es den nahezu identischen Dual Speeder, der das Design des Controllers aufgreift und mit dem Astro Bot durch die Level fliegt. Durch die innovative DualSense-Technologie, das haptische Feedback und die adaptiven Trigger entsteht zusätzlich eine fesselnde Immersion, bei der Spieler nicht nur visuell, sondern auch taktil in die Welt des Spiels eintauchen können. Es fühlt sich an, als würde man selbst die Kontrolle über den Dual Speeder übernehmen.

Hier ist noch nicht Schluss: Selbst die Verpackung wurde im 3D-Druckverfahren gestaltet, bei dem Buttons, Thumb-Sticks und Astro Bot hervorstechen. Das sieht schon beim bloßen Aufstellen beeindruckend aus.

Astro Bot Limited Edition DualSense Controller

Blinkende Augen hätten den Controller zum Standout gemacht

Wie in einem früheren Artikel aufgegriffen, gibt es auch einen kleinen Wermutstropfen bei diesem ansonsten beeindruckenden Controller. Viele Spieler hatten gehofft, dass die Astro-Augen auf dem Touchpad in einer reaktiven Weise funktionieren würden, wie es in den frühen Teasern angedeutet wurde. Das führte letztendlich zu ein wenig Verwirrung. Hier stand sicherlich die Abwägung zwischen einem kommerziellen Massenprodukt und einem ganz besonderen Controller, die getroffen werden musste. Ein solches Feature hätte den Controller noch einzigartiger gemacht, aber vermutlich auch den Preis deutlich in die Höhe getrieben. Stattdessen bleibt diese Funktion auf die virtuelle Version im Spiel beschränkt, wo der Controller durch den Dual Speeder zum Leben erwacht.

Wo kann man den Astro Bot Controller kaufen?

Trotz dieses kleinen Mankos bleibt der Astro Bot DualSense Controller ein echtes Must-Have für PlayStation-Fans. Er vereint modernes Design mit innovativer Technik wie kaum etwas anderes und bietet ein immersives Spielerlebnis, das sowohl für „Astro Bot“-Enthusiasten als auch für Sammler interessant ist. Aufgrund der limitierten Auflage ist der Asto Bot Controller wie erwartet ein begehrtes Stück PlayStation-Geschichte und eine Hommage an die Verbindung von Spiel und Hardware, die Sony immer wieder auf beeindruckende Weise umsetzt. Wer diesen noch zu einem halbwegs fairen Preis ergattern möchte, muss sich dazu wohl auf Ebay umschauen, die Preise werden mit schwindender Verfügbarkeit vermutlich nur steigen.