Sony und der Mangel an originellen Marken, was für eine absurde Ansicht!

Sony, das Unternehmen, das mit einem Portfolio an Spielen wie „The Last of Us“, „God of War“ und „Uncharted“ die Messlatte für Storytelling und Innovation im Gaming-Sektor gesetzt hat, verfügt also nicht über genug eigene Original-IP. Hiroki Totoki, der CFO von Sony, sieht da offenbar eine Lücke, wie in einem kürzlichen Interview geäußert. Wir sagen, was für ein Unsinn!

Vielleicht hat er ja die Millionen verkauften Exemplare, die unzähligen Auszeichnungen und die Treue der Spieler über Jahrzehnte hinweg übersehen. Aber hey, wer achtet schon auf solche „Kleinigkeiten“, wenn man über die Zukunft von Milliarden-Dollar-Konzernen spricht? Laut Totoki in der New York Times fehlt es Sony nämlich an von Grund auf geschaffenen IPs, die das Unternehmen „von Anfang an gefördert“ habe. Dies mag die treue Fangemeinde des PlayStation-Universums überraschen, die sich seit Jahren an völlig neuen Spielen erfreut. „Horizon Zero Dawn“? Nur ein kleiner Versuch, der sich mit Glück millionenfach verkauft hat? „Ghost of Tsushima“? Wahrscheinlich nur eine zufällige Laune der Entwickler. Ach, und „Bloodborne“? Vergessen wir das lieber, denn das passt offenbar nicht in Totokis Vorstellung von Originalität.

Können zu viele Dollars die Sicht versperren?

Vielleicht liegt es einfach daran, dass man als CFO mehr mit den Finanzen anstatt mit Inhalten zu tun hat. Nur so eine Vermutung. Vielleicht denkt Totoki aber auch an eine Zukunft, in der Sony nicht auf den Erfolgen von „Horizon“ oder „Spider-Man“ ruhen möchte, sondern noch größere kreative Sprünge wagt. Das wäre zumindest eine glaubhafte Erklärung. Aber mal ehrlich: Wenn der CFO von einem Mangel an eigenen geistigen Eigentümern bei PlayStation spricht, während eine Armee von Spielen geradezu verstaubt, wirkt das ein bisschen wie der Versuch, den perfekten Kuchen noch einmal neu zu backen – obwohl der aktuelle bereits von allen gefeiert wird.

Natürlich, es geht ja nicht nur um Videospiele. Totoki spielt auch auf Sonys Präsenz im Film- und Anime-Sektor an. Denn was wäre die Welt ohne die zahlreichen, ach so unbedeutenden Titel, die Sony in den letzten Jahren auf den Markt geworfen hat? Es ist nicht so, als wäre „Spider-Man: No Way Home“ einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, oder als ob Sony Pictures jemals einen wichtigen Beitrag zur Filmindustrie geleistet hätte, oder?

Originell ist Sony nicht originell genug

Vielleicht geht es hier wirklich um höhere Standards. Totoki mag sich denken, dass „gut“ nicht gut genug ist, sondern dass Sony nur mit „überirdisch“ zufrieden sein sollte. Vielleicht plant er, dass Sony in zehn Jahren nicht nur erfolgreiche Spiele und Filme herausbringt, sondern ganze Universen erschafft, die andere Medien in den Schatten stellen. Wer weiß, vielleicht gibt es in der Zukunft eine Sony-Stadt auf dem Mond, komplett erbaut aus IPs, die noch nicht existieren.

Bis dahin sollten wir uns wohl einfach weiter mit „Horizon“, „God of War“ und „Ghost of Tsushima“ begnügen – diese kleinen, unbedeutenden Spiele, die für Totoki vermutlich nur als Fußnote in Sonys Geschichte dienen werden. Oder ganz verrückt: Man hört in der Chefetage einfach mal wieder auf die Spieler, die einem regelmäßig Anreize vor die Füße werfen. Dann würde auch so etwas wie „Concord“ erst gar nicht passieren. Hier sind schon einmal drei Ideen: „Days Gone 2„, ein neues „Killzone“, oder von mir aus auch „Uncharted 5„. Jedes einzelne davon würde euren epischen Live-Service-Flop sofort wiedergutmachen.

Was denkt ihr über die Aussage von Totoki?