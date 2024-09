Star Wars Outlaws: Stealth-Missionen werden mit September-Update überarbeitet

Ein konkreter Zeitplan für die Veröffentlichung des Patches steht ebenfalls fest. Laut Gerighty wird es etwa zehn Tage dauern, bis das Update verfügbar ist, insbesondere für die PlayStation 5-Version. Ubisoft möchte so sicherstellen, dass das Spiel nicht als unfair wahrgenommen wird, jedoch sei das Problem eher gegen Ende der Entwicklung aufgetreten und werde nun mit hoher Priorität behoben. Letztendlich zielt Ubisoft darauf ab, an den richtigen Schrauben zu drehen, ohne dass man das zentrale Gameplay-Prinzip zu sehr verändert.

Dies geschieht als Reaktion auf Kritik von Spielern, die die Frustration über die Schwierigkeit und Härte dieser Missionen geäußert haben. Creative Director Julian Gerighty äußerte sich in einem Interview mit GamesRadar zu diesen Problemen und gab zu, dass die Stealth-Missionen in ihrer aktuellen Form nicht besonders unterhaltsam sind. Vor allem die Tatsache, dass ein einziger Fehler zum sofortigen Scheitern der Mission führt, sorgt den Spielern für Unmut.

