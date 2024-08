Mehr Final Fantasy-Spiele auf Xbox, Square Enix plant umfassende Expansion

Dieser Schritt ist Teil eines größeren Plans, das Engagement und die Präsenz von Square Enix auf dem westlichen Markt wieder zu stärken. Die Xbox-Plattform, die besonders in den USA und Europa stark vertreten ist, bietet hierfür eine hervorragende Möglichkeit. Durch die Erweiterung der Spielauswahl und die verstärkte Fokussierung auf die Bedürfnisse der Xbox-Spieler will Square Enix sicherstellen, dass ihre Titel einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden.

Die Veröffentlichung von Final Fantasy XIV auf der Xbox ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie. Es zeigt, dass Square Enix nicht nur seine bestehenden Marken auf neue Plattformen bringen möchte, sondern auch plant, in Zukunft weitere Final Fantasy-Spiele auf der Xbox zu veröffentlichen. Yoshida machte klar, dass dies kein Einzelfall bleiben soll. Vielmehr will Square Enix kontinuierlich daran arbeiten, die Reichweite und den Einfluss ihrer Spiele auf der Xbox-Plattform zu vergrößern.

