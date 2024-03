Final Fantasy VII Remake & Rebirth auf Xbox? Exklusivität dementiert!

Derzeit sorgt ein Artikel der The Washington Post für etwas Verwirrung, wonach die Final Fantasy VII Remake Trilogie eine PlayStation exklusive Sache auf Konsolen sei. Das wurde jetzt dementiert und Xbox-Fans können wieder hoffen.

Gerade erst wurde das finale Release-Datum von Final Fantasy 16 Online für Xbox Series X|S bestätigt, da kam umgehend die Frage nach weiteren Final Fantasy-Ablegern für Xbox auf. Das gilt insbesondere für die Final Fantasy VII Remake Trilogie, aus der aktuell Final Fantasy VII Rebirth veröffentlicht wurde.

Final Fantasy VII niemals für Xbox?

Im ursprünglichen Artikel der The Washington Post war die Rede von einer PlayStation Exklusivität, was man damit begründet hat, dass das original Final Fantasy VII zu den Grundpfeilern von PlayStation gehört. Dass Sony ein großes Interesse daran hat, dieses möglichst exklusiv zu halten, ist wenig verwunderlich.

Die Zeitung berichtete in dem Zusammenhang:

„Während der ursprünglichen PlayStation-Zeit hatte Sony nur wenige eigene Franchises und versuchte daher, die Herzen und Köpfe wichtiger Drittentwickler wie Square zu gewinnen. Diese Einstellung zu Partnerschaften mit Third-Partys ist bis heute tief in unserer DNA verankert […] und steht in direktem Zusammenhang mit der Art und Weise, wie wir bei Final Fantasy VII Rebirth zusammengearbeitet haben.“

So war Square Enix wohl der Meinung, dass man bei einer Multi-Plattform-Entwicklung nicht in der Lage gewesen wäre, eine Welt wie die von Final Fantasy VII Rebirth mit ihrem „nahtlosen“ Ansatz zu entwickeln. Alleine diese Aussage machte schon stutzig, warum dies nicht auf der Xbox gehen sollte.

Final Fantasy VII Remake ist keine exklusive Sache

Producer Yoshinori Kitase sagte hier:

Die exklusive Entwicklung für die PlayStation 5 erleichterte es dem Team, sich auf den Aufbau einer Welt mit vielfältiger Geografie, Innen- und Außenbereichen voller Aktivitäten, freundlichen und feindseligen Charakteren zu konzentrieren, die alle nahtlos und ohne Unterbrechungen durch den „Ladebildschirm“ dargestellt wurden. Im Gegensatz dazu entsteht bei der Entwicklung von Spielen für mehrere Plattformen in der Regel mehr Arbeit, die sich auf die Portierung konzentriert, statt auf die Iteration des Spieldesigns.

Anstatt sich auf einen Multiplattform-Release zu konzentrieren, konnte man stattdessen aufregende Designs für Final Fantasy VII Rebirth entwerfen, was zunächst stimmig klingen mag. Nun rudert die Zeitung zurück!

Final Fantasy VII Remake und Rebirth für Xbox nicht ausgeschlossen

Nachdem diese Meldung die Runde im Netz gemacht hatte, korrigiert sich die The Washington Post, wonach es die Aussage nach einer PlayStation Exklusivität niemals so gegeben hat. Vielmehr meinte man damit den jetzigen Zeitpunkt, was eine spätere Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake und Rebirth auf Xbox und anderen Plattformen nicht mehr gänzlich ausschließt.

Wann das der Fall sein wird, liegt am Ende im Ermessen von Square Enix. Generell dürfte mindestens ein Jahr vergehen, in dem Sony und Square Enix an der Exklusivität festhalten werden.