Patrick aus SpongeBob erhält sein allererstes Videospiel

Die Welt der Videospiele wird im Oktober um eine kunterbunte Attraktion reicher! Outright Games hat in Zusammenarbeit mit Paramount Game Studios das Singleplayer-Sandbox-Spiel „The Patrick Star Game“ angekündigt, in dem niemand Geringerer als SpongeBob Schwammkopfs bester Freund Patrick Star die Hauptrolle übernimmt.

Was erwartet uns also in diesem neuen Juwel? Nun, stellt euch vor, ihr könntet Bikini Bottom als euren ganz persönlichen Spielplatz nutzen. Ja, richtig gehört! In „The Patrick Star Game“ haben die Spieler die Freiheit, so ziemlich jedes Objekt, das sie finden, nach Herzenslust zu verwenden und die Spielwelt ordentlich auf den Kopf zu stellen. Man könnte sagen, dass es sich hierbei um eine Art „Patrick-Physik-Simulator“ handelt, bei dem die Grenzen des Unsinns regelmäßig überschritten werden.

Patrick und die ikonischen Bewohner

Natürlich wäre Bikini Bottom nicht dasselbe ohne seine ikonischen Bewohner. Deshalb laufen einem bei diesem Abenteuer alte Bekannte über den Weg: SpongeBob, der immer gut gelaunte Schwamm, Mr. Krabs, der geldgierige Krabbenburger-König, Sandy Cheeks, die kampferprobte Eichhörnchen-Lady, und natürlich auch Plankton, der ewige Möchtegern-Krabbypatty-Rezept-Dieb. Gemeinsam mit Patrick geht es an Orte, die man aus der Serie nur zu gut kennt: die Handschuhwelt, die Müllhalde und sogar das berüchtigte Demolition Derby! Hier wird kein Stein auf dem anderen gelassen.

Für die Liebhaber der Serie gibt es zudem noch eine ganz besondere Überraschung: Das Spiel wird mit den originalen englischen Stimmen der TV-Serie aufwarten. Bill Fagerbakke verleiht erneut Patrick seine unverwechselbare naive Stimme, während Tom Kenny als SpongeBob, Rodger Bumpass als Thaddäus Tentakel und Clancy Brown als Mr. Krabs für das authentische SpongeBob-Feeling sorgen.

Und für alle, die immer schon mal einen Krabbenburger bauen, auf einer Wippe spielen oder Chaos in Mrs. Puffs Wutraum verursachen wollten – das Spiel bietet all das und noch viel mehr. „The Patrick Star Game“ wird am 4. Oktober 2024 in die chaotischste, aber auch spaßigste Unterwasserwelt eintauchen.