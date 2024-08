PlayStation Plus Essential: Sony enthüllt die September-Spiele

Das Spiel besticht durch seine beklemmende Atmosphäre, die durch eine düstere Farbpalette, bedrohliche Geräuschkulissen und eine meisterhafte Inszenierung verstärkt wird. Jede Begegnung mit den überdimensionalen, schaurigen Gegnern erfordert Geschick, Strategie und eine Portion Glück, während die Spieler durch unheimliche Wälder, verfallene Gebäude und alptraumhafte Szenerien schleichen, springen und klettern müssen. Little Nightmares 2 verbindet gekonnt Horror und Rätsel und schafft es, die Spieler in seine unheimliche, verzerrte Welt zu ziehen.

Fans von seichtem Horror können sich auf Little Nightmares 2 freuen, die perfekte Einstimmung auf Teil 3, der nächstes Jahr erscheint. Die Geschichte folgt Mono, einem kleinen Jungen mit einer Papiertragtüte auf dem Kopf, der in einer alptraumhaften Welt gefangen ist. Zusammen mit der mysteriösen Six, bekannt aus dem ersten Teil, muss Mono durch eine Reihe von gefährlichen Umgebungen navigieren, die von grotesken Kreaturen und surrealen Bedrohungen bevölkert sind.

Sportlich wird es mit MLB The Show 24, das in seiner jüngsten Ausgabe zahlreiche Verbesserungen und neue Funktionen mitbringt. Die Spieler können sich auf eine verbesserte Grafik und flüssigere Animationen freuen, die das Geschehen auf dem Spielfeld noch lebendiger machen. Die neue KI-Intelligenz sorgt für realistischere Spiele, wobei Spieleraktionen und -entscheidungen präziser und nuancierter umgesetzt werden.

Den Anfang macht Harry Potter: Quidditch Champions, das bereits vor einiger Zeit bestätigt wurde und für PlayStation Plus-User kostenlos erscheint. Der Titel ist ein actionreiches Online-Multiplayer-Spiel, das im Universum von J.K. Rowlings „Harry Potter“ spielt. In Harry Potter: Quidditch Champions können Spieler als ihre Lieblingscharaktere oder eigens erstellte Hexen und Zauberer in das berühmte magische Sportspiel Quidditch eintauchen.

Der August nähert sich seinem Ende, was bedeutet, dass die neuen PlayStation Plus-Spiele vor ihrem Release stehen. Was euch im September erwartet, verrät euch die folgende Übersicht.

