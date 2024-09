Nintendo Switch 2: Erste Bilder und finale Spezifikationen geleakt?

Neben dem Design der Konsole sind auch einige technische Spezifikationen an die Öffentlichkeit gelangt. So wird vermutet, dass die Switch 2 mit 12 GB LPDDR5X-RAM ausgestattet ist, der eine Taktfrequenz von 7500 MT/s erreicht. Hinzu kommt ein interner Speicher von 256 GB. Informationen zum verwendeten Prozessor sind bislang nicht bestätigt, doch die vermuteten Daten lassen auf eine deutliche Leistungssteigerung schließen. Sollte dies zutreffen, könnte die Nintendo Switch 2 tatsächlich die Erwartungen an eine leistungsfähige Handheld-Konsole erfüllen.

Die geleakten Bilder (via Reddit ) wurden von einem Nutzer auf einem Discord-Server geteilt und von unterschiedlichen Quellen als authentisch eingestuft. Der Leaker behauptet, die Fotos von einer Person mit direktem Zugang zur Produktion erhalten zu haben, was die Authentizität der Bilder zumindest teilweise stützen könnte. Das Design der Konsole scheint den bisherigen Gerüchten zu entsprechen: Die Nintendo Switch 2 soll demnach größer als das Vorgängermodell sein und einen größeren Bildschirm aufweisen. Zudem gibt es Hinweise auf magnetische Schienen für die Joy-Con-Controller, die ein überarbeitetes Design erhalten haben könnten.

