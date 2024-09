XDefiant: Ubisoft bekräftigt fortlaufenden Support und kündigt zukünftige Pläne an

Entgegen vorherigen Meldungen droht dem Free-2-Play Shooter XDefiant von Ubisoft keine baldige Abschaltung, auch wenn das Spiel aktuell nicht ganz reibungslos läuft. Stattdessen wurden von Ubisoft konkrete Zukunftspläne verkündet, um das Spiel weiter zu verbessern und zu unterstützen.

Eines der zentralen Themen, an denen das Entwicklerteam arbeitet, ist die Optimierung des Netcodes und der Hitreg. Obwohl bereits seit dem Launch einige Fortschritte erzielt wurden, gibt es noch viel zu tun. Um die technischen Herausforderungen zu bewältigen, wurden zusätzliche spezialisierte Spezialisten eingestellt. Das Team konzentriert sich aktuell auf zwei Hauptbereiche:

Zum einen soll die Anzahl proaktiver erneuter Paketsendungen erhöht werden, um Probleme mit Paketverlusten zu reduzieren.

Zum anderen wird an einer Senkung der Bandbreitennutzung gearbeitet, um die zusätzliche Belastung durch die proaktiven erneuten Sendungen auszugleichen. Auch die Migration weiterer Gameplay-Systeme auf leichtere Netzwerkprotokolle ist geplant, um deren Reaktionsfähigkeit zu verbessern.

Die Entwickler geben in einem Blog Post zu, dass es sich hierbei um ein zeitintensives Projekt handelt, das viele Iterationen und Tests erfordert. Dennoch hofft das Team, bis zum Ende von Season 2, wenn nicht sogar früher, signifikante Verbesserungen im Spiel umsetzen zu können.

XDefiant Roadmap

XDefiant stirbt nicht

Auf die Frage, ob das Spiel stirbt, antworten die Entwickler klar mit „Nein“. Sie sind sich der notwendigen Verbesserungen bewusst, betonen aber, dass das Spiel gut läuft. Besonders das Feedback der Community sei entscheidend für den weiteren Entwicklungsprozess. Ubisoft habe dem Team zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt, um auf diese Bedenken einzugehen und das Spiel zu verbessern.

Dazu hat Ubisoft die Roadmap für das erste Jahr von XDefiant vorgestellt, die zahlreiche neue Inhalte und Funktionen verspricht. Das Jahr gipfelt in einem großen Event in Saison 4. Dabei kann es jedoch zu Änderungen kommen – einige Inhalte werden direkt zum Start der jeweiligen Saison erscheinen, andere werden möglicherweise in Patches nachgereicht. Ubisoft plant, die Roadmap regelmäßig zu aktualisieren und die Spieler auf dem Laufenden zu halten.

Ein wichtiger Termin für die Community ist der 18. September (also später an diesem Tag), an dem die Premiere von Saison 2 stattfindet.