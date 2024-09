Freedom Wars Remastered – PS Vita Klassiker erstrahlt in neuem Glanz

Ein besonderes Highlight des Spiels ist der Online-Koop-Modus, in dem bis zu vier Spielende gemeinsam Missionen bestreiten können. Alternativ bietet der Singleplayer-Modus mit KI-Begleitern ebenfalls spannende Herausforderungen. Auf der technischen Seite bietet die Remastered-Version verbesserte Grafiken in 4K, flüssige 60 FPS und überarbeitete Texturen. Zusätzlich wurde das Waffensystem optimiert, und es gibt neue Schwierigkeitsgrade für Spielerinnen und Spieler jeder Erfahrungsstufe.

In der düsteren Zukunft von „Freedom Wars Remastered“ ist die Erde durch Umweltzerstörung nahezu unbewohnbar geworden. Die verbliebenen Menschen leben in gigantischen Gefängnisstädten, den sogenannten Panopticons. In dieser Welt gilt das bloße Leben als Verbrechen, und Neugeborene erhalten eine Haftstrafe von einer Million Jahren. Die einzige Möglichkeit, die Strafe zu verkürzen, besteht darin, gefährliche Missionen zu übernehmen und für das Gemeinwohl zu kämpfen. Die Spielerinnen und Spieler übernehmen die Rolle dieser „Sträflinge“ und versuchen, durch den Kampf gegen feindliche Kreaturen ihre Freiheit zu erlangen.

Bandai Namco hat offiziell bekannt gegeben, dass das dystopische Actionspiel uns PS Vita Klassiker „Freedom Wars“ in einer Remastered-Version am 10. Januar 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheint.

