Project T: Dead by Daylight Spin-Off wurde überraschend eingestellt

Behaviour Interactive, das Studio hinter dem erfolgreichen Horror-Multiplayer-Spiel Dead by Daylight, hat überraschend die Einstellung seines geplanten Spin-offs Project T bekannt gegeben. Die Ankündigung kommt nur wenige Monate nach der Vorstellung des Spiels im Mai als ein Koop-PvE-Shooter für 1–4 Spieler. Darin sollten die Spieler die Rolle der sogenannten Trespassers übernehmen, einer wilden Gruppe von Charakteren, die in einem unerforschten Teil des Reiches der Entität, genannt The Backwater, gefangen sind.

Project T befand sich laut Behaviour Interactive in der frühen Entwicklungsphase bei Midwinter Entertainment, einem Studio, das 2022 von Behaviour Interactive übernommen wurde. Midwinter war zuvor durch sein Debütspiel Scavengers bekannt geworden. Die Übernahme sollte Behaviours Portfolio erweitern und das Unternehmen in der Entwicklung von Koop-Shootern stärken.

Erstes Feedback zu Project T war ungenügend

In einer Erklärung auf X äußerte sich Behaviour Interactive zu den Gründen für die Einstellung von Project T. Ein zentraler Aspekt des Entwicklungsprozesses war das sogenannte Insider-Programm, das ins Leben gerufen wurde, um Spieler so früh wie möglich in die Entwicklung des Spiels einzubeziehen. Dieses Programm ermöglichte es den Entwicklern, wertvolles Feedback zum Kerndesign und zum Gameplay des Spiels zu erhalten, das normalerweise erst in späteren Phasen der Spielentwicklung eingeholt wird.

Im Juli fand ein wichtiger Spieltest statt, auf dessen Grundlage eine eingehende Risikobewertung durchgeführt wurde. Dabei wurden sowohl Produktaspekte als auch die kommerziellen Erfolgsaussichten von Project T analysiert. Trotz der positiven Rückmeldungen von einigen Spielern ergab die Analyse jedoch insgesamt unzufriedenstellende Ergebnisse.

Behaviour Interactive erklärte weiter, dass die Entscheidung, Project T einzustellen, nicht leicht gefallen sei. Sie sei jedoch nach einer gründlichen Bewertung der zukünftigen Chancen und Risiken unvermeidlich geworden. „Schweren Herzens müssen wir bekannt geben, dass Projekt T abgesagt wurde. Wir möchten Ihnen für Ihre Unterstützung während dieser Reise danken“, heißt es in der Erklärung.

Die Einstellung von Project T ist ein Rückschlag für die Entwickler, die sich große Hoffnungen auf das Projekt gemacht hatten. Es zeigt jedoch auch, wie wichtig es für Studios ist, in einer frühen Entwicklungsphase flexibel zu bleiben und auf das Feedback der Community sowie auf interne Analysen zu reagieren. Behaviour Interactive bleibt mit Dead by Daylight weiterhin einer der wichtigsten Akteure im Bereich der Multiplayer-Horror-Spiele, doch die Absage von Project T zeigt, dass auch etablierte Studios vor Herausforderungen und schwierigen Entscheidungen nicht gefeit sind.

Die Fans des Studios hoffen nun, dass Behaviour Interactive aus dieser Erfahrung lernt und sich zukünftig auf Projekte konzentriert, die sowohl kommerziell als auch spielerisch erfolgreich sein können. Aktuell erschienen ist The Casting of Frank Stone, ebenfalls ein Spin-Off der Dead by Daylight-Serie.