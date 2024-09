Darum ist die Xbox Series X|S in dieser Generation gescheitert – Bericht

Die Gaming-Branche ist hart umkämpft, und Konsolenhersteller wie Microsoft, Sony und Nintendo kämpfen ständig um die Vorherrschaft. Ein kürzlich auf YouTube veröffentlichtes Video des Wall Street Journal beleuchtet die Gründe, warum die Xbox, insbesondere die Xbox Series X|S, es nicht geschafft hat, auf dem Markt durchzubrechen, obwohl Microsoft sie als die „leistungsstärkste Konsole aller Zeiten“ beworben hatte.

Mangel an Exklusivtiteln

Ein zentraler Punkt des Scheiterns der Xbox Series X|S liegt im Mangel an Exklusivtiteln. In der Vergangenheit waren Spiele wie Halo und Gears of War die Aushängeschilder der Xbox und machten die Konsole für viele Gamer attraktiv. Doch in den letzten Jahren hat Microsoft sich zunehmend darauf konzentriert, den Zugang zu diesen Spielen über andere Plattformen zu ermöglichen. Mit dem Aufstieg des Xbox Game Pass-Abonnementdienstes ist es mittlerweile nicht mehr nötig, eine Xbox-Konsole zu besitzen, um Xbox-exklusive Spiele zu spielen. Viele Titel sind auch auf dem PC verfügbar, was den Kauf einer teuren Konsole für viele Spieler überflüssig macht.

Im Gegensatz dazu hat Sony mit der PS5 weiterhin eine starke Exklusivtitel-Strategie verfolgt. Titel wie The Last of Us, Spider-Man oder God of War ziehen Spieler in Scharen zur PlayStation, da diese Spiele entweder nur auf PlayStation verfügbar sind oder später teilweise auf den PC kommen. Dieser Vorteil hat PlayStation dabei geholfen, ihre Marktführerschaft auszubauen, während Xbox es nicht geschafft hat, diesen Wettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten.

Konsolenverkäufe mit Verlust

Wie im Video des Wall Street Journal erläutert wird, ist es in der Gaming-Industrie üblich, Konsolen unter Herstellungskosten zu verkaufen, um Spieler zu binden und sie über Spielekäufe langfristig zu monetarisieren. Microsoft verliert Berichten zufolge 200 $ pro verkaufter Xbox Series X|S-Konsole. Dies ist eine erhebliche Belastung, die das Unternehmen versucht hat, durch Abonnements zu kompensieren. Allerdings ist der Game Pass zwar beliebt, kann aber die schwachen Konsolenverkäufe nicht vollständig ausgleichen. Die Verluste durch Hardwareverkäufe in Kombination mit dem schwachen exklusiven Spieleangebot haben Xbox weiter in die Defensive gedrängt.

Grafik zeigt Konsoleverkäufe in den einzelnen Generationen

PlayStation und Nintendo nicht aufzuhalten

Während Xbox zu kämpfen hat, sieht sich Sony mit seiner PlayStation 5 ebenfalls einigen Herausforderungen gegenüber. Die PS5 hat in einigen Märkten Preiserhöhungen erlebt, was bei vielen Fans auf Kritik gestoßen ist. Zudem führt Sony bald die PS5 Pro ein, was ebenfalls nicht gut aufgenommen wurde. Der hohe Preis von 799 EUR und das Fehlen bahnbrechender Funktionen haben bei vielen Spielern einige Zweifel an der neuen Konsole geweckt.

In diesem schwierigen Umfeld für Microsoft und Sony scheint Nintendo zunehmend die Nase vorn zu haben. Die Nintendo Switch hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen, und die Ankündigung eines möglichen Nachfolgers wird bereits mit Spannung erwartet, die unmittelbar bevorstehen soll. Sollte Nintendo weiterhin innovative Konsolen und Spiele auf den Markt bringen, könnten sie sowohl Xbox als auch PlayStation weiter in den Schatten stellen.

Der Fokus auf den Game Pass

Microsoft hat erkannt, dass sie im traditionellen Konsolenkrieg gegen PlayStation und Nintendo ins Hintertreffen geraten sind. Daher verlagern sie ihren Fokus auf ihren Game Pass-Abonnementdienst. Mit einem monatlichen Abonnement erhalten Spieler Zugriff auf eine riesige Bibliothek von Spielen, ohne eine Konsole kaufen zu müssen. Dieser Dienst könnte das zukünftige Geschäftsmodell von Microsofts Gaming-Sparte werden. Doch ob dies ausreicht, um die Verluste im Konsolengeschäft zu kompensieren und Microsoft langfristig wieder an die Spitze zu bringen, bleibt abzuwarten.