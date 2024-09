Die PS5 Pro ist der nächste Schritt in eine rein digitale Zukunft

Mit der Ankündigung der PS5 Pro stehen viele Gamer vor einer spannenden, aber auch herausfordernden Entscheidung. Der erhöhte Preis der Konsole ist nur einer von vielen diskutierten Aspekten. Viel entscheidender ist jedoch Sonys Strategie, die sich immer klarer abzeichnet: Die Zukunft der PlayStation wird zunehmend digital, und die PS5 Pro ist ein deutlicher Schritt in diese Richtung. Während ein Laufwerk zwar optional verfügbar sein wird, ist es nun mit einem deutlichen Aufpreis verbunden – und diese Entwicklung lässt ahnen, dass physische Medien bald der Vergangenheit angehören könnten.

In kleinen Schritten ins Digital-Only Zeitalter

Sony geht wie gewohnt in kleinen Schritten vor. Bei der ursprünglichen PS5 war das Laufwerk noch fester Bestandteil und die Disc Edition das Standardmodell. Mit der PS5 Slim (unser Review) war das Laufwerk zwar weiterhin vorhanden, aber bereits optional. Jetzt, bei der PS5 Pro, ist es offenkundig nur noch optional und damit vor allem eines: wieder etwas unbequemer geworden – vor allem für Besitzer des Originalmodells. Es hat etwas von der klassischen Strategie! Wir gängeln die User so lange, bis das Ziel erreicht wurde. Das sieht man oft auch im Straßenverkehr, wo immer mehr Parkmöglichkeiten verschwinden, solange, bis die Leute freiwillig kein Bock mehr auf ihre Autos haben. Die Vermutung legt gleichzeitig nahe, dass die nächste Konsolengeneration, die PS6, möglicherweise vollständig ohne Laufwerk auskommen wird, bevor der nächste logische Schritt in die Cloud-Welt führt.

Diese schrittweise Entwicklung mag für viele Gamer zunächst unbemerkt bleiben, aber sie bereitet den Weg für eine Zukunft, in der physische Spiele und Konsolen mit Laufwerk der Vergangenheit angehören. Die Frage, die sich stellt, ist, wie Spieler auf diese Veränderungen reagieren werden. Werden sie sich mit den rein digitalen Modellen anfreunden, oder wird dies das Ende einer Ära einläuten, in der man seine Leidenschaft für Konsolenspiele überdenken muss?

Das drohende Verschwinden von Spielen

Ein weiteres Problem, das durch diesen Wandel verstärkt in den Fokus rückt, ist die langfristige Verfügbarkeit von Spielen. Zwar sind die meisten neuen Titel heute digital erhältlich, doch was passiert mit Klassikern, die es bisher nicht ins digitale Zeitalter geschafft haben? Viele ältere Spiele könnten schlichtweg verloren gehen, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, sie physisch abzuspielen. Diese Problematik ist in der Gaming-Community seit Jahren bekannt, wird jedoch durch die PS5 Pro und die absehbare Zukunft ohne Laufwerk immer dringlicher.

Langfristig besteht die reale Gefahr, dass viele Spiele, die einst unsere Gaming-Geschichte geprägt haben, für immer verloren gehen. Gerade die Publisher sind hier in der Verantwortung, Spiele für kommende Generationen zu bewahren und dafür zu sorgen, dass sie auch nach dem Ende des Disc-Zeitalters zugänglich bleiben. Ob jedoch ein breites Interesse daran besteht, Klassiker wie die grafisch limitierten PSone-Spiele auf einem modernen 4K-Bildschirm zu erleben, bleibt fraglich.

Die PS5 Pro wird ab dem 07. November erhältlich sein.