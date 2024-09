PS5 Pro: Sonys Marktmacht ermöglicht erst diesen hohen Preis

Die PS5 Pro kostet 799 Euro! Während viele dies zunächst für einen schlechten Scherz hielten, kam der eigentliche erst danach, denn die PS5 Pro kommt ohne Laufwerk. Damit verdoppeln sich die Gesamtkosten fast, wenn man die Konsole mit der „gleich ausgestatteten“ Basis-PS5 vergleicht.

Preisstrategie: Schutz der Marge oder Marktmonopol?

Dass Sony eine solche Preisgestaltung wählt, überrascht viele Marktbeobachter nicht. Das Unternehmen hat eine starke Marktposition und nutzt diese, um seine Margen zu schützen. Der Analyst Piers Harding-Rolls von Ampere analysiert, dass Sony angesichts der fehlenden Konkurrenz im Bereich der Mid-Generation-Upgrades eine bequeme Position innehat. Während Microsoft in der aktuellen Konsolengeneration auf ein sogenanntes „Mid-Gen-Refresh“ verzichtet, kann Sony mit der PS5 Pro ein Alleinstellungsmerkmal für sich beanspruchen. Dies erlaubt es dem Unternehmen, höhere Preise zu verlangen.

Piers Harding-Rolls erklärt hierzu auf X:

„Die Preisgestaltung der PS5 Pro spiegelt Sonys angepasste Strategie zum Schutz seiner Marge wider, im Allgemeinen die Inflation in der Lieferkette und das Fehlen direkter Konkurrenten für das Mid-Cycle-Upgrade im Vergleich zur letzten Generation (als Microsoft die Xbox One X vorbereitete). Der Mangel an Wettbewerb bedeutet für Sony eine einfachere Entscheidung, mit einem höheren Preis zu konkurrieren, um seine bestehenden Margen zu schützen.“

Was PlayStation-Fans vor diesem Hintergrund wirklich zittern lassen sollte, ist die Frage, was passiert, wenn Microsoft tatsächlich eines Tages aus dem Hardware-Markt für Konsolen aussteigen sollte? Und was bedeutet das für die PS6?

Die PS5 Pro bringt Konsolen-Gaming ans Limit – at a cost

Wenig Anreiz für bestehende Nutzer

Eine interessante Erkenntnis ist, dass Sony selbst zugibt, dass die PS5 Pro für bestehende PS5-Nutzer kaum einen Mehrwert bietet. Viele der technischen Vorteile, die die neue Konsole mit sich bringt, können nur in Verbindung mit passender Hardware, wie etwa einem hochmodernen Fernseher, genutzt werden. Ohne entsprechende Ausstattung wird das Potenzial der Konsole also kaum ausgeschöpft. Für den durchschnittlichen Spieler bleibt die Basis-PS5 daher die sinnvollste und kostengünstigste Wahl, wie auch Harding-Rolls feststellt. Abgesehen davon wird es erst in Zukunft Spiele geben, welche die PS5 Pro Tech tatsächlich nutzen.

Auch der Preisunterschied zwischen den beiden Konsolenmodellen ist signifikant. Während bei der Einführung der PS4 Pro der Preisunterschied zur Slim-Version etwa 33 % betrug, ist der Preisunterschied zwischen der PS5 und der PS5 Pro mit 40–50 % deutlich höher. Für viele potenzielle Käufer wird dies ein entscheidender Faktor sein, da die PS5 Pro zu einem erheblich höheren Preis angeboten wird, ohne dass sie für den Großteil der Spieler zwingend notwendig wäre.

PS5 Pro wird kein Ladenhüter, aber auch kein Must-Have

Trotz der hohen Preise sehen Analysten keinen Grund, warum die PS5 Pro ein Flop werden sollte. Sony richtet sich mit der neuen Konsole vor allem an neue Nutzer oder an PC-Spieler, die das Konsolen-Gaming ausprobieren möchten. Zudem gibt es immer eine Gruppe von PlayStation-Enthusiasten, für die der Preis eine untergeordnete Rolle spielt. Auch wenn der Preis die Nachfrage in der breiten Masse dämpfen könnte, erwarten Analysten, dass Sony während der Einführung der PS5 Pro rund 1,3 Millionen Einheiten verkaufen wird. Das ist zwar weniger als die 1,7 Millionen PS4 Pros, die bei deren Markteinführung 2016 verkauft wurden, zeigt aber dennoch ein solides Interesse an dem neuen Modell.