Remnant II: The Dark Horizon – Finaler DLC hat einen Termin

Die Entwickler von Remnant II haben den Termin für den dritten und letzten DLC für das Action-RPG bestätigt. The Dark Horizon wird gleichzeitig mit einem kostenlosen Inhaltsupdate veröffentlicht, das den neuen Bossrush-Spielmodus einführt. Beide Inhalte erscheinen am 24. September für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der DLC wird zum Preis von 9,75 € erhältlich sein, während Besitzer der Ultimate Edition ihn ohne zusätzliche Kosten erhalten.

The Dark Horizon DLC: Die Rückkehr nach N’erud

In The Dark Horizon kehren Spieler nach N’erud zurück, einem mysteriösen Ort, an dem die Zeit stillsteht und die Überreste einer längst ausgestorbenen Zivilisation von fehlgeleiteten Robotern bewacht werden. In dieser postapokalyptischen Welt voller Gefahren erforschen Spieleralte Geheimnisse, die von einem kolossalen Wesen bewacht werden, das über dem Horizont thront.

Die Story des DLCs führt die Spieler tiefer in die Geschichte von N’erud, wo sie auf neue Gewölbe stoßen und ein brandneues Gleiter-Transportsystem nutzen. Dieses System eröffnet neue Wege, um die Welt zu erkunden und versteckte Gefahren zu entdecken. In dieser feindseligen Umgebung stehen zahlreiche Herausforderungen bevor, darunter neue Bosse, Charaktere und feindliche Kreaturen.

Einer der spannendsten Aspekte des DLCs ist die Einführung eines neuen Archetyps: Der Aufseher. Dieser Archetyp bringt eine automatische Drohne mit sich, die sowohl defensive als auch offensive Fähigkeiten bietet. Die Drohne kann Schilde bereitstellen, heilen und gleichzeitig Feinde bekämpfen. Dies macht den Aufseher zu einem vielseitigen und mächtigen Begleiter im Kampf. Weitere Details zum Aufseher-Archetyp werden in einem speziellen Trailer enthüllt, der in der kommenden Woche erscheint.

Der DLC bietet darüber hinaus eine Vielzahl neuer Gegenstände und Waffen, die dem Spieler helfen, in der tödlichen Welt von N’erud zu überleben. Es gibt neue Modifikationen, Amulette und Ringe, die das Gameplay anpassen und verbessern. Zudem warten viele neue Bosse, abtrünnige KIs und roboterhafte Gegner darauf, von den Spielern besiegt zu werden.

Das kostenlose Bossrush-Update

Neben dem kostenpflichtigen DLC wird am 24. September auch ein kostenloses Inhaltsupdate veröffentlicht, das den neuen Bossrush-Modus einführt. In diesem Modus können Spieler in drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen gegen eine Vielzahl von Bossen antreten, um Beute und Waffen zu erhalten, die ihnen noch fehlen. Der Modus kann entweder alleine oder im Multiplayer gespielt werden, und die Spieler haben die Wahl zwischen drei Schwierigkeitsgraden: Dreifache Bedrohung (drei Bosse), Feuerprobe (sieben Bosse) und Spießrutenlauf (neunzehn Bosse).

Neben dem neuen Modus wird auch ein neues Feature namens Prismen eingeführt. Prismen sind Teil eines überarbeiteten Fragmentsystems und ermöglichen zusätzliche Attributsboni, die während des Spiels freigeschaltet und aufgewertet werden können.

Mit The Dark Horizon und dem kostenlosen Bossrush-Update endet die Reise durch die Welt von Remnant II auf epische Weise, während sich Gunfire Games auf die Entwicklung des nächsten Darksiders-Spiels konzentriert.