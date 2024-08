Darksiders 4: Neues Spiel in Entwicklung, erster Teaser

Obwohl noch keine Details zu „Darksiders 4“ geteilt, lässt sich erahnen, wohin die Reise mit dem Franchise geht. Die apokalyptischen Reiter müssen erneut die Balance zwischen Himmel und Hölle wahren. Bisher hat jedes Spiel einen anderen Reiter in den Mittelpunkt gestellt, und Fans spekulieren, dass der vierte Reiter, Strife (im Deutschen „Streit“ genannt), nun endlich seinen Auftritt haben wird. Strife, der bisher nur am Rande vorkam, ist bekannt für seinen scharfen Witz und seine dualen Pistolen, was auf ein rasantes und schießlastiges Gameplay hindeutet.

