Wreckfest 2 von Bugbear und THQ Nordic angekündigt

Der Karrieremodus wurde ebenfalls grundlegend überarbeitet. Er unterstützt nun jeden Spielstil und bietet eine Vielzahl von Herausforderungen, die es den Spielern ermöglichen, ihre eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben und zum Champion aufzusteigen. Wer den Nervenkitzel der Konkurrenz sucht, kann sich in Online-Rennen mit anderen Spielern messen. Hier kommt das neue, auf Fähigkeiten basierende Matchmaking-System zum Einsatz, das für ausgeglichene und faire Rennen sorgt. Zusätzlich gibt es eine Server-Warteschlange, die den Einstieg in Online-Matches erleichtert. Für den gemeinsamen Spielspaß vor dem Bildschirm gibt es auch einen brandneuen Splitscreen-Modus, der stundenlange Unterhaltung für Freunde und Familie verspricht.

„Wreckfest 2“ baut auf den Stärken seines Vorgängers auf und erweitert das Gameplay mit neuen, aufregenden Elementen. Die Spieler dürfen sich auf actionreiche Kopf-an-Kopf-Rennen auf Hochgeschwindigkeitsstrecken freuen, bei denen sie Hindernisse überwinden, über verrückte Kurse mit Sprüngen und Kreuzungen rasen oder in Derby-Arenen um die Vorherrschaft kämpfen. Im Zentrum stehen erneut die Fahrzeuge, die mit dem neu entwickelten Anpassungstool individuell gestaltet werden können. Dieses Tool ist so leistungsstark, dass die Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, um das Auto ihrer Träume zu erschaffen und ihre einzigartigen Designs mit der Online-Community zu teilen.

