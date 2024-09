Cerny: Echte PS5 Pro Spiele wird es erst später geben

Die PS5 Pro wurde gestern voller Spannung angekündigt und sorgte für eine kollektive Erkenntnis bei vielen bestehenden PS5-Besitzern: Braucht man das überhaupt? Überraschenderweise scheint sogar Sony ähnliche Überlegungen zu teilen und hat die PS5 Pro anscheinend vor allem für diejenigen entwickelt, die noch gar keine PlayStation besitzen. Eine Strategie, die man erst einmal nachvollziehen muss!

Aber keine Sorge, wer jetzt glaubt, er würde etwas verpassen, wenn er die PS5 Pro nicht kauft, liegt weit daneben. Denn laut PlayStation-Architekt Mark Cerny werde Spiele, die das wahre Potenzial der PS5 Pro entfalten, erst irgendwann in der Zukunft erscheinen. Spontan würde ich auf GTA 6 tippen, mit der die PS5 Pro eine Überlegung wert ist. Bis dahin dürfen sich PS5-Pro-Besitzer vor allem an den alten PS4-Titeln im Boost-Mode erfreuen, und auf aktuellere Spiele, die stabil auf 4K und 60fps hoch gepatcht werden. War das nicht schon ein Versprechen mit der normalen PS5? Wie dem auch sei, die PS5 Pro wird euch die Entscheidung, ob Grafik oder Performance zukünftig abnehmen.

Auch das viel gepriesene PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) und erweitertes Raytracing sind erst einmal Dinge, die vor allem dem Entwickler nützen, die weniger Arbeit haben und alles der KI überlassen. Wer also umgehend auf eine revolutionäre Grafik wartet, könnte sich in Geduld üben müssen. Zaubern wird die PS5 Pro jedenfalls nicht, von der Cerny in seiner gewohnt trockenen Art von „einem differenzierteren Ansatz“ bei Grafik-Features spricht.

PS5 Pro Potenzial wird erst mit der richtigen Hardware ausgereizt

Ein Großteil der PS5-User kann PS5 Pro Features nicht nutzen

Was wirklich unterhaltsam ist: Laut Sony haben die meisten Spieler nicht einmal die passende Hardware, um die PS5 Pro ans Limit zu bringen. Nur ein Viertel der PS5-Besitzer besitzt überhaupt einen Fernseher, der 120fps unterstützt. VRR, ein nettes Feature, was für geschmeidigere Bewegungen sorgt! Lediglich ein Zehntel der PS5-Spieler kann das nach aktuellem Stand nutzen. Und Gaming in 8K? Das sei laut Cerny nur ein „unterhaltsames Extra“, von dem kaum jemand Gebrauch machen wird – nämlich, weil es kaum 8K-Fernseher in den Haushalten gibt und vermutlich auch kaum geben wird.

Also, für wen ist die PS5 Pro überhaupt gedacht? Laut Sony für eine winzige Gruppe an Hardcore-Gamern oder solche, die mit Konsolen liebäugeln, aber bisher auf den PC schwören. Die große Frage bleibt: Sollte man die PS5 Pro kaufen oder einfach warten, bis die PS6 um die Ecke kommt? Nachträglich ist der Hype um die PS5 Pro ziemlich schnell zusammengefallen, wenn man am Ende doch nicht viel Neues bekommt – schon gar nicht für den Preis. Man könnte sie vorerst genauso gut überspringen, ohne das Gefühl zu haben, wirklich etwas zu verpassen.

Die PS5 Pro ist ab dem 07. November für 799 EUR erhältlich. Das Laufwerk muss separat erworben werden, was es Spielern, die auf Disc schwören und eine große Sammlung besitzen, zusätzlich erschwert.