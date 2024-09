Keine Sorge, die PS5 Pro ist laut Sony nicht für bestehende User gedacht

Mark Cerny, der Architekt hinter der PS5 Pro, und Hideaki Nishino, der für die Hardware-Strategie verantwortlich ist, erklärten: „Eine Upgrade-Konsole in der Mitte des Zyklus wie die PS5 Pro ist keine Ausgabe, die die meisten Spieler auf sich nehmen werden.“ Die normale PS5 ist noch immer ein großartiges Gerät, also warum sollten sich Gamer plötzlich in Unkosten stürzen? Für Sony kein Grund zur Sorge – denn sie visieren ohnehin eine ganz andere Klientel an.

Laut einem Hands-On Bericht von Cnet war diese Entscheidung nicht etwa ein versehentlicher Ausrutscher, sondern eine gezielte Absicht. Sony hat aus den Erfahrungen mit der PS4 Pro gelernt und erkannt, dass besonders jene Spieler zugreifen, die noch keine vorherige Konsole besitzen. Warum also ein Upgrade für die breite Masse entwickeln, wenn doch die echten Neukunden schon Schlange stehen? Das erklärt vielleicht auch, warum von der PS5 Pro zunächst nur „alte Schinken“ in neuem Gewand profitieren und nicht ein einziger neuer Titel angekündigt wurde, der gleich mal die Muskeln auf der Hardware spielen lässt.

Die Ankündigung der PS5 Pro hat in der Gaming-Welt für gemischte Reaktionen gesorgt. Während sich viele auf ein neues Spielerlebnis gefreut haben, ließ der Preis von 799 EUR ohne Laufwerk so manchen Zocker erschrocken zurück. Die wohl häufigste Reaktion auf die PS5 Pro: „Hard Pass„!

