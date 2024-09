Dead Island 2: Ultimate Edition mit Termin und Neighborhood Watch-Mode Reveal

In diesem Modus müssen die Spieler als die Bobcats – ein Trio von College-Überlebenden – ihre Zuflucht in den Venice Canals gegen unaufhörliche Wellen von Zombies verteidigen. Gemeinsam stehen sie vor der Herausforderung, immer größere Zombie-Schwärme abzuwehren, und müssen dabei sowohl taktisch klug als auch schnell reagieren.

Doch das ist noch nicht alles. Mit dem kommenden Patch 6, der für alle Besitzer des Spiels kostenlos sein wird, wird der Neighborhood Watch-Mode eingeführt. Dieser neue kooperative Horden-Modus wurde vom in Hamburg ansässigen Studio Fishlabs in Zusammenarbeit mit den Dambuster Studios entwickelt.

Die „Dead Island 2: Ultimate Edition“ enthält das vollständige Hauptspiel von „Dead Island 2“ sowie die beiden Story-Erweiterungen „Haus“ ( unser Review ) und „SoLA“ ( unser Review ). Spieler dürfen sich zudem auf eine Vielzahl an stilvollen kosmetischen Gegenständen und mächtigen Waffen freuen, darunter das brandneue „Kingdom Come: Deliverance II“-Waffenpaket für einen Hauch von Ritter-Action.

Am 22. Oktober wird die „Dead Island 2: Ultimate Edition“ veröffentlicht, wie Plaion und Dambuster Studios bekannt geben. Dies ist die ultimative Version des Zombie-Slashers, einschließlich des neuen Neighborhood Watch-Mode und New Game Plus.

