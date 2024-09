The Crew Motorfest geht offline, bislang größtes Update steht an

Das Chase Squad-Erlebnis ist im Year 2 Pass enthalten, der ebenfalls ab dem 6. November erhältlich ist. Auch die aufgefrischten Gold- und Ultimate-Editionen von „The Crew Motorfest“ werden am selben Tag veröffentlicht. Der Year 2 Pass schaltet insgesamt 20 zusätzliche Fahrzeuge frei: 9 Fahrzeuge sind ab dem ersten Tag verfügbar, davon 7 im Rahmen des Chase Squad-Erlebnisses. Die restlichen 13 Fahrzeuge werden im Laufe des Jahres in monatlichen Drops veröffentlicht.

Das Year-2-Update bringt auch „The Chase Squad“, eine neue PVE-Variante des Verfolgungsjagd-Gameplays. In der Rolle der Verfolgertruppe meistern die Spielerdie Kunst der Verfolgung und jagen ihre Rivalen in adrenalingeladenen Verfolgungsjagden über die Inseln. Der französische Künstler Carpenter Brut hat mit „Death Racer“ einen exklusiven Track geschaffen, der diese nächtlichen Verfolgungsjagden untermalt. Der Original-Soundtrack wird im kommenden Herbst auf allen digitalen Plattformen verfügbar sein.

Ab dem 6. November haben Spieler von „The Crew Motorfest“ zunächst die Möglichkeit, die Insel Maui als neue Region kostenlos zu erkunden. Diese neue Erweiterung bietet über 100 km² reinen On- und Off-Road-Spaß und entspricht fast 50 % der Größe von O’ahu. Das Reisen zwischen den Inseln wird nahtlos gestaltet und Maui durch eine neue Brücke ohne Ladebildschirm erreichbar sein, sei es auf See-, Luft- oder Straßenwegen. Die Insel soll die lebendige Kulturmischung von Maui widerspiegeln, indem sie alte hawaiianische Traditionen mit modernen Einflüssen vereint.

What do you think?