Die PS5 Pro kann auch PS VR2 Spiele verbessern, bestätigt Sony

Laut PlayStation Architekt Mark Cerny wird die PS5 Pro, die am 7. November 2024 auf den Markt kommt, mit einer signifikant verbesserten GPU-Leistung ausgestattet sein. Dies wird es ermöglichen, dass Spiele auf der PSVR 2 in höherer Auflösung dargestellt werden. Cerny erklärte in diesem Zusammenhang, dass die PS5 Pro den neuen, KI-gestützten Upscaling-Modus namens PlayStation Spectral Super Resolution nutzen wird. Dieser Modus soll auch für PSVR 2-Spiele verfügbar sein und kann die visuelle Qualität weiter verbessern, sofern Entwickler dies aktiv nutzen.

What do you think?