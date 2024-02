„Durch die Behebung des Burn-Schadens wird es weniger wahrscheinlich sein, dass Spieler das gleiche Master-Level wie zuvor erreichen. Aus Gründen der Fairness werden wir daher neue Ranglisten erstellen. Aber keine Angst, denn wir werden die bestehenden Ranglisten archivieren, sodass diejenigen, die derzeit an der Spitze der Rangliste stehen, in Schande weiterleben!“

What do you think?