Sony plant „aggressive“ PC-Strategie, um Umsätze zu steigern

„Früher wollten wir Konsolen populär machen, und der Hauptzweck eines First-Party-Titels bestand darin, die Konsole populär zu machen [..] Aber es gibt eine Synergie. Wenn man also starke First-Party-Inhalte hat – nicht nur auf unserer Konsole, sondern auch auf anderen Plattformen wie PCs – kann ein First-Party-Spiel um mehrere Plattformen erweitert werden, was zu einer Verbesserung des Betriebsgewinns beitragen kann. Das ist ein weiterer Punkt, an dem wir proaktiv arbeiten wollen. Ich persönlich glaube, dass es Möglichkeiten zur Margenverbesserung gibt, daher würde ich gerne aggressiv daran arbeiten, unsere Margenleistung zu verbessern.“

In der aktuellen Investorenkonferenz (via VGC ) hat sich der übergangsweise CEO Hiroki Totoki zur zukünftigen Strategie von PlayStation geäußert, die noch stärker auf Multi-Plattform-Releases ausgelegt sein wird.

Sonys Umsätze liegen im aktuellen Quartalsbericht hinter den Erwartungen, obwohl so viele PS5-Konsolen wie nie zuvor verkauft wurden und die User-Base auf ein neues Hoch klettert. Um das zu kompensieren, kündigt man eine „aggressive“ Strategie an, die in erster Linie wohl auf den PC abzielt.

