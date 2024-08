TEST: Flexispot E7 Pro – Profi-Schreibtisch für Schreibtisch-Profis und Gamer

Höhenverstellbare Schreibtische erfreuen sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Viele Leute, die den Großteil ihrer Arbeitszeit im Büro verbringen, schätzen die Möglichkeit, den Arbeitsplatz auf die eigene Körpergröße anzupassen und zwischendurch auch mal eine Zeit lang zu stehen. So verfällt man nach der Mittagspause nicht ins Sitzkoma und tut nebenbei etwas für seine Haltung. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Thema Gaming. Wer stundenlang im Sitzen zockt, hat nicht selten mit Rückenbeschwerden und mangelnder Konzentration zu kämpfen. Flexispot gehört seit jeher zu den Marktführern in diesem Bereich und wir konnten uns schon in der Vergangenheit des Öfteren von der hohen Qualität des Herstellers überzeugen. Jetzt durften wir den Flexispot E7 Pro ausprobieren und verraten euch in unserem Test, was der Tisch so auf Lager hat.

Simple Bestellung, problemlose Lieferung, schneller Aufbau

Ein großer Vorteil von Flexispot ist der wirklich simple Ablauf von Bestellung, Lieferung und Aufbau. Auf der Website des Herstellers gibt es eine Vielzahl von Optionen, beispielsweise bei der Farbe des Gestells und der Größe und des Materials der Tischplatte. Ich habe mich für den Test für schlichte, weiße Beine und eine 120x60cm große Tischplatte aus hellem Ahornholz entschieden. Im Online-Shop gibt es natürlich darüber hinaus noch eine große Menge an Zubehör wie Monitorständer, Headset-Halter und ähnlichem.

Dazu gehört auch eine spezifische Gamer-Line, aus der wir bereits den GT3- und GT5 Schreibtisch getestet haben, sowie die passenden Gaming-Seats dazu.

Gestell und Platte kommen dann ganz einfach mit der Post in zwei separaten Paketen. Ein starker Postbote ist hier von Vorteil, die Pakete sind nämlich ziemlich schwer. Der Aufbau entpuppt sich in der Folge als kinderleicht. Im Grunde ist im Paket alles enthalten, was ihr braucht, wir empfehlen aber dringend die Nutzung eines Akkuschraubers. Einige Schrauben müssen nämlich direkt ins Holz geschraubt werden, was per Hand natürlich ziemlich mühselig ist. Vom Auspacken bis zum fertigen Schreibtisch hat es bei uns gerade mal 20 Minuten gedauert. Die klare und gut beschriebene Anleitung hat dabei sehr geholfen.

Das Design ist schlicht und schick.

Gewohnt hohe Qualität

Beim Auspacken des Schreibtischs ist auch schnell zu erkennen, warum die Pakete so schwer sind. Flexispot setzt stets auf hochwertige Materialien und eine robuste Verarbeitung. Klar, der Schreibtisch ist am Ende ziemlich schwer, dafür fühlt er sich eben auch erstklassig an. Nichts wackelt, auch wenn man mal etwas heftiger in die Tasten haut und die Beine komplett ausgefahren sind. Mit bis zu 160 kg ist der Tisch auch ziemlich belastbar und hält einiges aus. Gerade in Zeiten von Wegwerfprodukten ein wirklich schöner Kontrast.

Der Eindruck bestätigt sich auch, wenn man den Motor nutzt, der für das Verstellen der Höhe zuständig ist. Der schnurrt nämlich wie ein Kätzchen und bringt die Tischplatte superschnell in die gewünschte Position. Es ist einfach ein sehr angenehmes Gefühl, an einem so hochwertigen Arbeitsplatz zu stehen oder zu sitzen. Selbst beim Zocken stehe ich mittlerweile teilweise lieber, weil ich so einfacher meine Haltung ändern kann und nicht ewig in derselben Position verbringe. Der Tisch steht bombenfest und verschiebt sich nicht unnötig, es wackelt nichts und er sieht auch noch gut aus. Mehr kann man sich wohl wirklich nicht wünschen.

Über die Steuerkonsole lässt sich die Höhe verstellen.

Clevere Features

Zu guter Letzt wollen wir noch ein paar smarte Features hervorheben, die uns wirklich gut gefallen haben. Einerseits ist da natürlich die Memory-Funktion. Insgesamt vier Pre-Sets lassen sich dadurch einstellen und durch einen Knopfdruck auslösen. So können zwei Personen (natürlich nacheinander) am selben Schreibtisch arbeiten, ohne jedes Mal nach der perfekten Einstellung zu suchen. Man kann einmal die perfekte Höhe zum Sitzen und Stehen herausfinden und diese dann speichern. Das ist extrem praktisch und sorgt dafür, dass man die verschiedenen Modi auch regelmäßig nutzt. Eine Kindersicherung ist ebenfalls an Bord, aber da ich keine Kinder habe, musste ich den Tisch bisher vor niemandem sichern. Für Eltern aber sicherlich eine praktische Ergänzung.

An der schicken Steuerkonsole hat Flexispot zudem einen USB-Anschluss angebracht, über den ihr euer Handy, eure Tastatur, euren Controller oder was auch immer aufladen könnt. Sehr clever! Dadurch erfüllt die Konsole gleich zwei Funktionen und gleicht das Problem aus, dass auf der Unterseite schnell mal Kabelsalat herrschen kann.

Auf der Rückseite lässt sich eine praktische Kabelschale anbringen.

Damit kommen wir auch schon zum letzten Feature, von dem ich offen gesagt ab der ersten Sekunde angetan war. Teil des Lieferumfangs ist nämlich eine ziemlich unscheinbar wirkende Abdeckung für die Kabel auf der Unterseite. Die wird magnetisch befestigt und sorgt original innerhalb von nur einer Sekunde dafür, dass alle Kabel verschwinden und ihr einen aufgeräumten Arbeitsplatz habt. So muss durchdachtes Design aussehen! Das hätten wir uns schon bei früheren Schreibtisch-Modellen vom Flexispot gewünscht, bei denen das Kabelmanagement weniger elegant gelöst war.

An dieser Stelle bleibt wie immer zu erwähnen, dass Flexispot vielleicht nicht immer der günstigste Anbieter auf dem Markt ist, regelmäßig aber Rabattaktionen zu laufen hat. Noch bis Ende August läuft etwa der Flexispot Brand-Sale zum 8. Jubiläum.

Fazit