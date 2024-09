PS5 Pro: Was kann der neue Wi-Fi 7 Standard und wer profitiert davon?

Die Multi-Link-Operation (MLO) ist ebenfalls eine wichtige Neuerung. Wi-Fi 7 kann mehrere Frequenzbänder gleichzeitig nutzen, um die Netzwerkleistung und -zuverlässigkeit zu verbessern. Dies bedeutet, dass ein Gerät, anstatt auf nur einem Frequenzband zu arbeiten, mehrere Bänder gleichzeitig nutzen kann, um Datenströme über verschiedene Kanäle zu verteilen. Dadurch wird nicht nur die Geschwindigkeit erhöht, sondern auch die Zuverlässigkeit der Verbindung, insbesondere in überfüllten Netzwerken, die in Zukunft immer mehr belastet werden.

Ein weiteres Schlüsselelement von Wi-Fi 7 ist die Erweiterung der Bandbreite. Der neue Standard unterstützt breitere Kanäle von bis zu 320 MHz, was eine höhere Datenübertragungskapazität ermöglicht. Dies ist besonders nützlich in Umgebungen mit vielen vernetzten Geräten, wie in Büros oder in Haushalten mit Smart-Home-Geräten. Durch die breitere Bandbreite können mehr Daten gleichzeitig übertragen werden, ohne dass es zu Engpässen kommt. Sony spricht in diesem Zusammenhang davon, dass Downloads von Spielen noch schneller möglich sind.

Eines der herausragenden Merkmale von Wi-Fi 7 ist die dramatisch gesteigerte Geschwindigkeit. Während Wi-Fi 6 Geschwindigkeiten von bis zu 9,6 Gbit/s bot, soll Wi-Fi 7 theoretisch eine Geschwindigkeit von bis zu 46 Gbit/s ermöglichen. Diese erhebliche Steigerung ist besonders relevant für datenintensive Anwendungen wie 8K-Streaming, Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR). Sony könnte daher bereits an einer Wireless-Version von PlayStation VR2 arbeiten, wie in diesem Artikel aufgegriffen. Diese würde ausschließlich mit der PS5 Pro funktionieren.

Sony hat in dieser Woche nicht nur die PS5 Pro angekündigt , sondern auch gleich eine ganze Reihe von internen Upgrades der Hardware, darunter die Unterstützung von Wi-Fi 7. Damit setzt Sony auf den aktuellsten Übertragungsstandard bei einer drahtlosen Funktechnologie. Wir verraten euch, was dahintersteckt und wer davon profitiert.

What do you think?