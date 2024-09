Deutet Sony hier ein Wireless PS VR2-Headset an?

Einer der größten Kritikpunkte an der PlayStation VR2 ist, dass sie bisher nur als kabelgebundene Version erhältlich ist. Für viele Nutzer stellt dies ein Hindernis dar, da ein drahtloses VR-Erlebnis mehr Freiheit und Komfort bieten würde. Sony erklärt jedoch, dass die Datenmenge, die für ein flüssiges und immersives VR-Erlebnis erforderlich ist, so hoch sei, dass eine kabellose Verbindung instabil sein könnte. Schließlich ist die PSVR2 nicht eigenständig, sondern nur mit der PlayStation 5 oder dem PC verwendbar, was zusätzliche Anforderungen an die Übertragungsgeschwindigkeit stellt.

PS5 Firmware deutet Wireless-Version von PS VR2 an

Dennoch gibt es Hinweise (via PushSquare), dass Sony an einer kabellosen Version arbeitet oder ein Upgrade in irgendeiner Form plant. Spekulationen darüber wurden durch das jüngste Firmware-Update der PlayStation 5 befeuert. Dieses Update brachte mit dem neuen Welcome Hub nicht nur neue Möglichkeiten zur Personalisierung des Home Screens, wie die Option, eigene Hintergrundbilder einzustellen, sondern führte auch ein neues Widget ein, das den Akkustand verschiedener Geräte anzeigt.

Neben den DualSense-Controllern und den Earbuds wurde dort auch ein Symbol für den Akkustand eines PS VR2-Headsets entdeckt. Das Bild wurde auf dem PlayStation Blog bereits ausgetauscht, konnte zuvor aber gesichert werden, siehe unten. Eine Live-Reproduktion der Anzeige war wohl auch nicht möglich. Dennoch lässt dies viele vermuten, dass Sony eine drahtlose Version der PS VR2 plant, da das Symbol nicht den Sense-Controllern zuzuordnen war, die bereits eigene Symbole besitzen.

Hier ist ein PS VR2-Headset mit Akkustand zu sehen

PS5 Pro mit WiFi 7 könnte es ermöglichen

Ein möglicher technischer Fortschritt, der dies ermöglichen könnte, ist die neue WiFi-7-Technologie, die in der PS5 Pro zum Einsatz kommt. Diese bietet eine deutlich höhere Datenübertragungsrate und könnte die stabile, drahtlose Übertragung der großen Datenmengen ermöglichen, die für VR notwendig sind. Sollte Sony tatsächlich eine kabellose Version der PS VR2 entwickeln, könnte dies jedoch exklusiv für die PS5 Pro verfügbar sein, da die Basiskonsole nicht über die entsprechende Technologie verfügt.

Dem entgegen steht der hohe Preis einer kabellosen Variante. Schon die aktuelle Version der PS VR2 ist kein Schnäppchen, und eine drahtlose Version würde die Kosten wahrscheinlich weiter in die Höhe treiben. Eine mögliche Alternative wäre ein Wireless-Adapter, wie er bei anderen VR-Headsets bereits verwendet wurde, aber auch diese Lösung wäre kostspielig und möglicherweise nicht die bequemste Option.

Es bleibt letztlich unklar, ob das neue Symbol im PS5-Update tatsächlich auf eine kommende drahtlose Version der PS VR2 hindeutet oder ob es sich lediglich um einen Fehler handelt. Eine kabellose PS VR2 wäre jedoch zweifellos der nächste logische Schritt in der Weiterentwicklung von Sonys VR-Technologie. Entscheidend wird dabei auch sein, ob weiterhin ausreichend Inhalte und Unterstützung für das System bereitgestellt werden, wohl wissend, dass es immer einen Nischenmarkt sein wird.