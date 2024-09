PS5 Firmware 24.06.10.00.00.46 mit neuem Welcome Hub, 3D Audio Profilen und mehr

Nach einer längeren Beta-Testphase ist ab sofort die neue PS5 Firmware 24.06.10.00.00.46 verfügbar, die als wesentlichstes Feature einen neuen Welcome Hub an Bord hat. Was das PS5 Update noch mit an Bord hat, verraten wir im Folgenden.

Dieser neue personalisierte Bereich auf dem Startbildschirm ermöglicht es Spielern, ihren Bildschirm nach ihren Wünschen zu gestalten und alle wichtigen Informationen auf einen Blick zu sehen. Der Welcome Hub ersetzt in den USA die bisherige „Entdecken“-Registerkarte und bringt dabei zahlreiche Verbesserungen in der Anpassbarkeit und im Benutzererlebnis.

Das kann der neue Welcome Hub

Der Welcome Hub lässt sich durch eine Vielzahl von Widgets anpassen. Dazu gehören Funktionen wie Konsolenspeicher, Batteriestände für Zubehör, Online-Freunde und Trophäen. Spieler können ihre Layouts ganz einfach ändern, indem sie Voreinstellungen verwenden oder Widgets nach Belieben anordnen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Größe der Widgets anzupassen, um den Fokus auf die für sie wichtigsten Funktionen zu legen.

Ein weiteres Highlight des Welcome Hubs ist die Möglichkeit, den Hintergrund individuell zu gestalten. Nutzer können aus verschiedenen Designs wählen, darunter animierte Effekte, oder eigene Screenshots aus der Mediengalerie verwenden, um ihrem Welcome Hub eine persönliche Note zu verleihen.

Das Update wird ab heute für ausgewählte Nutzer in den USA bereitgestellt und soll in den kommenden Wochen schrittweise auf andere Regionen ausgeweitet werden. Zunächst kommen Spieler in Japan, gefolgt von ausgewählten europäischen Ländern, und schließlich wird der Welcome Hub weltweit verfügbar sein.

Der neue PS5 Welcome Hub erlaubt personalisierte Hintergründe

PS5 Beta Features für alle User verfügbar

Die neue PS5 Firmware bringt zudem viele Features, die im Rahmen der Beta getestet wurden. In den kommenden Wochen wird hierzu die neue Party Share-Funktion weltweit eingeführt. Mit Party Share können Nutzer jetzt ganz einfach Links zu Sprach-Chats von Partys in Nachrichten- und Social-Media-Apps teilen. Dies ermöglicht es Freunden und Bekannten, problemlos an Sprach-Chats teilzunehmen, ohne komplizierte Einladungen verschicken zu müssen.

Neben diesem Feature werden ab heute auch mehrere neue Funktionen zur Verfügung stehen, darunter:

Personalisierte 3D-Audioprofile: Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, das 3D-Audioerlebnis individuell an ihre Kopfhörer oder Ohrhörer anzupassen. Dadurch wird das Gaming-Erlebnis noch immersiver. Anpassbare Remote Play-Einstellungen: Ab sofort können Benutzer die Remote Play-Einstellungen für jeden einzelnen Benutzer anpassen und festlegen, wer über Remote Play auf ihre PS5-Konsole zugreifen darf. Diese erhöhte Kontrolle sorgt für mehr Sicherheit und Komfort. Adaptives Laden der Dualsense Controller: Diese Funktion wird für das schlankere PS5-Modell und die PS5 Pro (sobald verfügbar) eingeführt. Sie optimiert das Aufladen der Controller, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Die neue PS5 Firmware ist ab sofort über das Systemmenü oder die Support-Seiten von PlayStation verfügbar.