PS5 Slim: Intelligente Ladetechnologie für eine längere Lebensdauer deines Controllers

Der DualSense Controller ist eines der wichtigsten Accessoires beim Spielen auf der PS5, dem mit der aktuellen PS5 Beta Firmware ein längeres Leben geschenkt wird. Besitzer der PS5 Slim profitieren mit dieser von einem exklusiven Feature, das Millionen Käufer des original Modells leider verwehrt bleibt.

Sony führt damit das adaptive Laden sämtlicher PS5 Controller ein, einschließlich des DualSense Controller, der Sense Controller für PS VR2 und des neuen Access Controller. Die Vorteile dieser Technologie liegen seit Jahren auf der Hand, weshalb es ein wenig unverständlich ist, warum dies nicht von Anfang an unterstützt wurde.

Der wohl größte Vorteil von adaptiven Ladevorgängen ist das schonende Verfahren: Hierdurch wird die Ladegeschwindigkeit angepasst und basierend auf den erfassten Daten prognostiziert, wie viel Energie für das Laden benötigt wird. Dieses modernere Ladeverfahren verlängert automatisch die Lebensdauer der Batterie, die jeher als einer der Schwachpunkte bei Game-Controller angesehen wird. Gleichzeitig wird der gesamte Stromverbrauch weiter gesenkt, auch wenn dies im eher kleineren Bereich stattfindet.

PS5 Slim Besitzer profitieren ab sofort von adaptiven Laden ihrer Controller

Adaptives Laden nur für PS5 Slim verfügbar

Wie Sony zur Ankündigung der PS5 Beta Firmware bestätigt hat, steht das adaptive Laden ausschließlich Besitzern der PS5 Slim zur Verfügung. Eine Erklärung dafür gibt es keine, die vermutlich in den technischen Spezifikationen der beiden USB Type-C Ports zu finden sind. Das PS VR2-Headset funktioniert zum Beispiel auch nicht an beiden Ports. Somit ist die Hoffnung, dass diese Einschränkung lediglich in der Beta-Firmware besteht, recht gering.

Die User sind dementsprechend wenig begeistert von dem Weg, den Sony damit geht. Damit wird eine bestimmte Käufergruppe bewusst ausgrenzt, auch wenn es technische Hintergründe geben sollte, die die Umsetzung auf dem Originalmodell unmöglich machen.

„Wow. Sony grenzt damit bewusst alle anderen Spieler aus. Super Leistung.“

Dafür können sich alle PS5 Besitzer auf ein anderes Feature freuen, das die aktuelle PS5 Beta Firmware beinhaltet, nämlich die personalisierten 3D-Audioprofile für das Pulse Elite Wireless Headset und die Pulse Explore Wireless Earbuds. Diese werden bereits von den Usern gefeiert, da das 3D-Sounderlebnis so noch immersives und präziser wird.

Durch die Anpassung des Audioprofils wird das 3D-Audioerlebnis intensiver und realistischer, was besonders in Spielen von Vorteil ist, die auf Soundeffekte und räumliche Klangpositionierung setzen. Hintergrund ist der, dass jeder Mensch unterschiedlich Töne wahrnimmt und mit einem personalisierten Profil das Klangerlebnis auf die spezifischen Hörgewohnheiten und -fähigkeiten abgestimmt wird. Ein personalisiertes Profil kann somit dazu beitragen, die Gesamtklangqualität zu verbessern, indem es die spezifischen Frequenzen und Klänge hervorhebt, die für einen am angenehmsten sind.

Die aktuelle PS5 Firmware wird voraussichtlich für einige Wochen getestet, bevor Sony den vollständigen Rollout für alle Spieler startet.