Watch Dogs: Kinofilm erreicht wichtigen Meilenstein

Trotz der schnellen Fortschritte beim Film bleibt die Zukunft der „Watch Dogs“-Franchise in der Videospielwelt ungewiss. Berichte zu Beginn des Jahres deuteten darauf hin, dass die Spielserie nach dem mäßigen Erfolg von „Watch Dogs: Legion“ möglicherweise zu Ende sein könnte . Diese Nachricht hat viele Fans verunsichert, da die Serie einst für ihre innovativen Hacker-Themen und offene Welt gefeiert wurde. Ob der kommende Film neuen Schwung in die Marke bringen kann, bleibt abzuwarten.

Nun ist ein weiterer wichtiger Meilenstein erreicht: Ubisoft hat auf X bekannt gegeben , dass die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind. Trotz des engen Zeitplans dauerte die Produktionsphase kaum mehr als zwei Monate. Die Besetzung des Films sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit: Sophie Wilde, bekannt aus dem Film „Talk to Me“, und Tom Blyth, der kürzlich in „Die Tribute von Panem: Die Ballade von Singvögeln und Schlangen“ zu sehen war, übernehmen die Hauptrollen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Christie LeBlanc, die durch das Science-Fiction-Drama „Oxygen“ bekannt wurde. Regie führt Mathieu Turi, der parallel dazu auch an einer Verfilmung des Spiels „A Plague Tale: Innocence“ arbeitet.

Die rasante Entwicklung des Films „Watch Dogs“ hat viele überrascht, besonders angesichts der aktuellen Situation der gleichnamigen Spielreihe. Bereits im März dieses Jahres bestätigten Ubisoft und New Regency offiziell, dass die Produktion einer Live-Action-Adaption des populären Videospiels in vollem Gange war. Nicht lange danach, im Juli, begannen die Dreharbeiten – ein bemerkenswert zügiger Fortschritt.

