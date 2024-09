Preis der PS5 Pro stark in der Kritik, Sony kontert mit einer alten Weisheit

Interessanterweise scheint PlayStation-Co-CEO Hideaki Nishino diese Entwicklung gelassen zu sehen, der sich auf eine alte Regel beruft. In einem Interview mit Nikkei äußerte er, dass er sich keine Sorgen mache. Seiner Meinung nach sind viele Handyspiele voller Werbung und PCs oft kompliziert einzurichten. „Bei der PlayStation können Sie sofort loslegen“, sagt Nishino. Die gekauften Inhalte seien sofort spielbar, und die klare Darstellung der Produkte in den Geschäften sorge für ein intuitives Spielerlebnis.

Sony hat sich bisher nicht mehr zum Preis der PS5 Pro geäußert, der mit 799 EUR und diesen Spezifikationen vielleicht gerechtfertigt ist, am Ende ist es aber immer noch eine Spielkonsole, die in wenigen Jahren Out-2-Date sein wird. Böse Zungen behaupten, dass die PS5 Pro den finanziellen Misserfolg von Projekten wie Concord kompensieren muss. Gleichzeitig hat Sony den Vorteil, in Europa nahezu konkurrenzlos zu sein. Die Spieler haben schon 2020 bewiesen, dass sie bereit sind, hohe Preise für Konsolen zu zahlen. Solange das so bleibt, kann Sony die Preise fast nach Belieben gestalten.

