F1 24: Season 3 Update startet mit Nachwuchsstars und F1-Legende 

Am 18. September bringt Electronic Arts die dritte Season von „EA SPORTS F1 24“ an den Start. Die neue Saison führt das Formel 2-Auto des Jahres 2024 ein und bringt den bei den Fans beliebten Eliminierungs-Modus zurück. Ein besonderes Highlight der Season sind spezielle Events, die von den aufstrebenden Formel-1-Talenten Oliver Bearman und Jack Doohan inspiriert sind. Zudem wird eine Hommage an die Motorsport-Legende Ayrton Senna integriert.

Die dritte Season ermöglicht es den Spielern, die neue Generation der Formel 2 zu erleben. Fans können die 2024er Formel-2-Autos und Fahrer in F1 World steuern und an speziellen Track-Mastery-Events teilnehmen, bei denen sie sich auf berühmten Strecken wie Silverstone, Spa-Francorchamps und dem Lusail International Circuit beweisen müssen. Besonders spannend ist die Rückkehr des beliebten Eliminierungs-Modus, bei dem sich Spieler in K.O.-Rennen online messen können. Gewinner dieses Wettbewerbs haben die Chance, das begehrte „Neon Drive“-Gear-Set zu ergattern.

Neben den neuen Spielinhalten gibt es in der dritten Season exklusive Belohnungen, neue Herausforderungen und einen aktualisierten Podiumspass. In verschiedenen Rennszenarien können die Spieler beispielsweise Jack Doohan dabei unterstützen, sich gegen die Elite des Motorsports zu behaupten, oder in einem weiteren Szenario mit Oliver Bearman dessen Helm vom Großen Preis von Saudi-Arabien 2024 gewinnen. Hinzu kommt die Pro Challenge, eine Herausforderung, die speziell auf die besonderen Fähigkeiten der Spielerabzielt.

Senior Creative Director Lee Mather erklärt: „In Season 3 dreht sich alles um die aufregende Zukunft des Motorsports. Wir freuen uns darauf, die Formel 2 ins Rampenlicht zu stellen, die Brutstätte für zukünftige F1-Stars wie Oliver Bearman, Kimi Antonelli und Jack Doohan. Ebenso sind wir stolz darauf, Ayrton Senna zu ehren, der auch heute noch eine große Inspiration für junge Fahrer ist.“