Watch Dogs: Laut Insider ist die Serie „tot und begraben“

Es sieht so aus, als hätte Ubisoft die Hacker-Reihe zumindest vorläufig tatsächlich begraben. Die Möglichkeit auf ein Comeback besteht dabei natürlich immer, aktuell scheint der Plan aber eher in Richtung große Franchises zu gehen, wie zuletzt Avatar: Frontiers of Pandora und demnächst auch Star Wars Outlaws vermuten lassen.

Danach war allerdings Schluss, seit Anfang 2022 ist das Spiel im Grunde „fertig“ und wird auch nicht mehr weiterentwickelt. Der Post-Launch-Plan dürfte eigentlich auf einen längeren Zeitraum ausgelegt sein. Doch das ist nicht alles. Seitdem ist es um die gesamte Reihe komplett still geworden. Während beinahe unzählige neue Assassin’s Creed-Spiele angekündigt oder geleakt wurden, gab es zu möglichen neuen Watch Dogs-Titel exakt null Hinweise. Ein Kinofilm könnte noch in Arbeit sein, aber auch dazu gibt es keine handfesten Infos.

Sieht man sich den Zustand der Reihe an, wirken die Informationen durchaus glaubwürdig und fast wie eine Bestätigung dessen, was wir eigentlich schon länger wissen. Watch Dogs Legion machte einiges anders als die beiden Vorgänger und lieferte mit dem futuristischen London eine wirklich spannende und gut umgesetzte offene Welt. Im ersten Jahr nach der Veröffentlichung versorgte Ubisoft den Titel regelmäßig mit neuen Inhalten, mit der Bloodline-Erweiterung kamen zudem die Serienhelden Aiden Pearce und Wrench zurück.

